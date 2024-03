◆UTA、弟の誕生日祝福 比較ショット公開

【モデルプレス=2024/03/26】俳優の本木雅弘の息子でモデルのUTA(内田雅樂)が25日、自身のInstagramを更新。弟・玄兎さんの14歳の誕生日を祝福した。今回、UTAは「happy 14th brother!!many changes to come but always stay U 今日は玄兎の誕生日。14年経つのが早いなあw いつまでも変わらず自分を持って生きてください」と英文と日本語でつづり、玄兎さんを祝福。浜辺に佇む玄兎さんの幼少期のショットや成長した姿、スケートボードを乗りこなしている動画を公開した。

俳優の本木雅弘、内田也哉子夫妻の3兄妹であるUTAと玄兎さん。祖父はミュージシャンの内田裕也さん、祖母は女優の樹木希林さんという芸能一家であることから、この投稿に「目元がそっくり」「イケメンすぎる」「成長がすごい」などの声とともに「お誕生日おめでとうございます!」「素敵な1年になりますよう」といった祝福のコメントも寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】