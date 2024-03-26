新日本プロレスの棚橋弘至社長、サイバーファイトの高木三四郎社長（ＤＤＴプロレスリング）と丸藤正道副社長（プロレスリング・ノア）が２６日、都内で「日本プロレスリング連盟 Ｕｎｉｔｅｄ Ｊａｐａｎ Ｐｒｏ-ｗｒｅｓｔｌｉｎｇ （ＵＪＰＷ）」の発足記者会見を行った。

５月６日に日本武道館で発足記念大会「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ〜日本プロレスリング連盟発足記念・能登半島復興支援チャリティ大会〜」を開催し、ＡＢＥＭＡが「ＡＢＥＭＡ ＰＰＶ ＯＮＬＩＮＥ ＬＩＶＥ」で世界独占生中継。日本、アメリカ、韓国、タイ、フィリピンの５カ国で同時生配信する。

ＵＪＰＷは日本国内におけるプロレスへの認知を高め、プロレスが社会の文化的公共財であることを認識し、これを普及して国民生活の明朗化と文化的共有の向上を図るとともに、プロレス事業の推進を通してスポーツおよび文化の発展に寄与し、プロレス業界の繁栄に貢献することを目的とする連合。新日本、全日本プロレス、ノア、ＤＤＴ、ガンバレ☆プロレス、大日本プロレス、ドラゴンゲート、スターダム、東京女子プロレスの９団体が賛同団体として名乗りを上げている。

「ＡＬＬ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」では新日本、プノア、ＤＤＴ、大日本、ドラゲー、スターダムの６団体が参戦。第１弾カードとして、次の３試合が発表された。

◆海野翔太（新日本）、清宮海斗（ノア）、上野勇希（ＤＤＴ）組−上村優也（新日本）、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（ＤＤＴ、米ＡＥＷ）、シュン・スカイウォーカー（ドラゲー）組

◆石井智宏（新日本）、関本大介（大日本）組−ジェフ・コブ（新日本）、マサ北宮（ノア）組

◆棚橋弘至（新日本）、高木三四郎（ＤＤＴ）、丸藤正道（ノア）組−ＥＶＩＬ、成田蓮、高橋裕二郎（いずれも新日本）組