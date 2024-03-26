¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä! µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡¤âÅ¹ÊÞ¤Ë½Ð¸½!?
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊUT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢3·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸¶½ÉÅ¹ Å¹ÊÞÆâ
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¿ô¤¢¤ëºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê7ËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥¶¡¼¥É RE:4¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡ÖËâ³¦Â¼¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ö¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¡×¤Î¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥á¥ó¥º¤Î¤ß¡¢XS¡Á4XL¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
CAPCOM 40th UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Á´8¼ï(³Æ1,990±ß)
È¯ÇäÅöÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í ¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤È¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¡×¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥×¥³¥ó¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥×¥³¥ó¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿2¿Í
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥×¥³¥ó´Æ½¤¤ÎUT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡ÖUT ADVENTURE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬±§Ãè¿Í¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCAPCOM 40th UT¡×¤ò¡¢±§Ãè¿Í¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Á´3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ªÇã¤¤Êª¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ä¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í ¸¶½ÉÅ¹ B1¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤Æ¡¢3·î26Æü¡Á3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¡£
µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡
¤Ê¤ª¸½ºß¥æ¥Ë¥¯¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ç¤âÂÎ¸³ÈÇ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤Ï3·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖUT ADVENTURE¡×¤Î·ëËö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸3¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë40Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¤ßÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀÐ¤Î¼Â¶·¤Î²¼¡¢µÈÅÄ¤¬µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡¤Ç³Ú¤·¤à°ìËë¤â¡£
Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡£Æñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤á
¤Þ¤¿¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ß¥Ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âX¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸¶½ÉÅ¹ Å¹ÊÞÆâ
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥«¥×¥³¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óUT¡£¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ä¡ÖUT ADVENTURE¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸¶½ÉÅ¹ Å¹ÊÞÆâ
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¿ô¤¢¤ëºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê7ËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥¶¡¼¥É RE:4¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡ÖËâ³¦Â¼¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ö¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¡×¤Î¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥á¥ó¥º¤Î¤ß¡¢XS¡Á4XL¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
È¯ÇäÅöÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í ¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤È¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥«¥×¥³¥ó40¼þÇ¯¡×¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥×¥³¥ó¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥×¥³¥ó¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿2¿Í
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥×¥³¥ó´Æ½¤¤ÎUT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡ÖUT ADVENTURE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬±§Ãè¿Í¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCAPCOM 40th UT¡×¤ò¡¢±§Ãè¿Í¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Á´3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ªÇã¤¤Êª¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ä¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í ¸¶½ÉÅ¹ B1¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤Æ¡¢3·î26Æü¡Á3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¡£
µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡
¤Ê¤ª¸½ºß¥æ¥Ë¥¯¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ç¤âÂÎ¸³ÈÇ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤Ï3·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖUT ADVENTURE¡×¤Î·ëËö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸3¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë40Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¤ßÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀÐ¤Î¼Â¶·¤Î²¼¡¢µÈÅÄ¤¬µðÂç¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥àµ¡¤Ç³Ú¤·¤à°ìËë¤â¡£
Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡£Æñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤á
¤Þ¤¿¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ß¥Ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âX¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸¶½ÉÅ¹ Å¹ÊÞÆâ
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥«¥×¥³¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óUT¡£¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ä¡ÖUT ADVENTURE¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£