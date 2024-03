King & Princeが、CDデビュー6周年の記念日となる5月23日に15枚目となるシングル「halfmoon / moooove!!」をリリースする。表題曲の「moooove!!」は、テレビ東京開局60周年連続ドラマ ドラマプレミア23『95』の主題歌に決定した。ドラマの原作は、『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞を受賞した早見和真が、受賞後第一作目として綴った青春小説。大人の作った社会の仕組みに抗い、大切なものを守りながら1995年の渋谷をがむしゃらに駆け抜けた高校生たちの熱い物語を、脚本:喜安浩平×監督:城定秀夫と気鋭のクリエイターが連続ドラマ化。テレ東ドラマ初出演&初主演の高橋海人をはじめ、中川大志、松本穂香、細田佳央太、犬飼貴丈、関口メンディーらが出演する。

15th シングル「halfmoon / moooove!!」

2024年5月23日 Release



■初回限定盤A

【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9052

【CD収録内容】

M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングA」

【DVD収録内容】

・「halfmoon」 Music Video

・「halfmoon」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「halfmoon」 Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:スリーブケース付2Dケース仕様



■初回限定盤B

【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9053

【CD収録内容】

M1.「moooove!!」 M2.「halfmoon」 M3. 「カップリングB」

【DVD収録内容】

・「moooove!!」 Music Video

・「moooove!!」 Music Video -Dance ver.-

・「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:スリーブケース付2Dケース仕様



■通常盤(初回プレス)

【CD】¥1,177(税込) / UPCJ-9054

【CD収録内容】

M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングC」

仕様:3Pケース

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9054終了後、

通常盤/UPCJ-5015に切り替わります。



■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD】¥3,350(税込) / PROJ-5907

【CD収録内容】

M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングD」

【DVD】

※詳細は後日お知らせいたします。

仕様:三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P

※Dear Tiara盤予約受付期間

2024年3月22日(金) 20:00〜4月30日(火)23:59



・封入特典

初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。



・初回封入特典

初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2024年5月21日(火) 昼12:00〜 6月4日(火)18:00まで



・外付け特典

初回限定盤A/特典: フォトカード(A6)

初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)

通常盤(初回プレス)/特典:ピンバッヂ

Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

2024年5月23日 Release■初回限定盤A【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9052【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングA」【DVD収録内容】・「halfmoon」 Music Video・「halfmoon」 Music Video -Lip Sync ver.-・「halfmoon」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様:スリーブケース付2Dケース仕様■初回限定盤B【CD+DVD】¥1,683(税込) / UPCJ-9053【CD収録内容】M1.「moooove!!」 M2.「halfmoon」 M3. 「カップリングB」【DVD収録内容】・「moooove!!」 Music Video・「moooove!!」 Music Video -Dance ver.-・「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様:スリーブケース付2Dケース仕様■通常盤(初回プレス)【CD】¥1,177(税込) / UPCJ-9054【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングC」仕様:3Pケース※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9054終了後、通常盤/UPCJ-5015に切り替わります。■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)【CD】¥3,350(税込) / PROJ-5907【CD収録内容】M1.「halfmoon」 M2.「moooove!!」 M3. 「カップリングD」【DVD】※詳細は後日お知らせいたします。仕様:三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P※Dear Tiara盤予約受付期間2024年3月22日(金) 20:00〜4月30日(火)23:59・封入特典初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。・初回封入特典初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間:2024年5月21日(火) 昼12:00〜 6月4日(火)18:00まで・外付け特典初回限定盤A/特典: フォトカード(A6)初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)通常盤(初回プレス)/特典:ピンバッヂDear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

主題歌となった「moooove!!」は、世の中のルールや雑音に捉われず、自分の美学を貫き通して力強く前進していくエネルギーに溢れたHIP HOPダンス曲で、4月8日夜11時6分からのドラマ第1話放送にて初公開となる。なお、15枚目となるシングル「halfmoon / moooove!!」は、2023年11月8日に発売した「愛し生きること/ MAGIC WORD」以来、約半年ぶりのシングル。前作に続き今作もダブルAサイドシングルだ。「moooove!!」と同じく表題曲となる「halfmoon」は、愛してはいけない人を愛してしまったことの切なく抑えきれない思いを歌ったバラード曲となっているとのこと。初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、 Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)と4形態のリリースとなっており、「halfmoon」「moooove!!」を含む全6曲の新曲をそれぞれの形態に収録。初回限定盤A付属のDVDには、「halfmoon」のMVやリップシンクver.、「halfmoon」Shooting Behind the scenesが収録される。また、初回限定盤B付属のDVDには、「moooove!!」のMVやダンスver.、「moooove!!」 Music Video Shooting Behind the scenesが収録される。Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)付属のDVD収録内容は後日発表となる。※高橋海人の「高」は「はしごだか」◆ ◆ ◆【King & Princeコメント】ドラマ『95』の主題歌なので、90年代にリスペクトを込めながらも現代感を取り入れた、新しい曲のカタチを目指しました。社会の言いなりにならずに生きる若者の衝動的な気持ちを描いていくドラマにもぴったりで、より物語を疾走させる曲になったと思います。オープニング映像にもとても合っているので、ぜひ放送を楽しみにしてください!◆ ◆ ◆