NiziU RIMAが、本日3月26日に20歳の誕生日を迎えた。SNSには「#HappyRIMADay」のハッシュタグに乗せて、RIMAの誕生日を祝福するWithU(ファンの呼称)からの多くのメッセージが溢れている。

RIMAの誕生日を祝うグループのInstagramの投稿には、近藤春菜(ハリセンボン)が「NiziU歳おめめめめー」「おめでたすぎるよ」「健康第一で、これからもぶちかましてって!」とコメント。近藤はNiziUの冠バラエティ番組『We NiziU!TV』(日本テレビ系)で共演している。

ストリーズではMAYA、MAKO、MIIHI、AYAKAがRIMAとの写真をアップ。MAKOが「私たちのエンジェル」「まーちゃん 20歳おめでとう」「20年前の今日産まれて来てくれてありがとう」、RIMAとは“ニコイチ”であるMIIHIが「まーちゃんお誕生日おめでとう」とメッセージを送っている。

さらにグループのYouTubeチャンネルにはRIMAによるソロ曲「TWENTY」が公開に。作詞はRIMA本人が手がけており、全編英詞。〈I’m proud of myself I was born this way〉(私はこうして生まれた自分を誇りに思う)といった20歳を迎えた自信とこれからに向けての覚悟を歌ったラップ曲となっている。

(文=リアルサウンド編集部)