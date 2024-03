Ado、ヨルシカ、YOASOBI…令和のヒット曲に隠された秘密のコード

令和のヒット曲にひそむ謎の法則

出だしから歌詞やワードに共通点があり、両者ともに"上の世代への反抗心"を歌っている。都留は、Adoをはじめ今のJ-POP界を席巻するアーティストたちの中で"昭和"がキーワードになっていると語る。そこで注目したのが、44年前にアメリカでリリースされた曲「Just The Two Of Us」。この曲のコード進行が「うっせぇわ」、YOASOBIの「アイドル」など数々のヒット曲にちりばめられているのだという。都留のピアノによる検証動画をチェック!ヒット曲を生み出す"JUST進行"による効果は、メジャーとマイナーを繰り返すことによる"浮遊感"。そして曲の全フレーズをこの進行で作れてしまうリフレインの心地よさからくる"中毒性"。このループが、昨今のPCでの楽曲制作と非常に相性がいいため、令和にヒットしているのではないかと言われている。この"JUST進行"に加え、令和のヒット曲の共通点は "顔出しをしなかったアーティスト"。中でも、YOASOBI、ヨルシカ、ずっと真夜中でいいのに、Eveは"夜"に関するワードが共通しているため「夜行性アーティスト」と呼ばれている。コロナ禍での孤独の中、寄り添うように生まれたアーティストたちだ。そこで都留が注目する次世代アーティストは、15歳のtuki.。自身初のオリジナル曲「晩餐歌」は、史上最年少でストリーミング累計再生回数1億回を突破。この曲に"JSUT進行"は取り入れてはいないが、"浮遊感"と"中毒性"からバズっている。また、顔出しをしていないこと、アーティスト名の「月」、楽曲の「晩餐歌」と「夜」をイメージするワードなど「夜行性アーティスト」でもある。ここから都留は"阿部寛"のモノマネで「tuki.、"JSUT進行"を取り入れたら新しい令和の歌姫の誕生なんじゃないのか」と呼びかける。信じるか信じないかはあなた次第!