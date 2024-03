日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査(2024年3月18日〜24日)では、「無料ゲームチャート」1位に『Call of Duty: Warzone Mobile』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には前週に続き『スイカゲーム-Aladdin X』がランクインした。

◆最大120名が参加OK!スリルあふれる壮大な銃撃戦をモバイル上で無料ゲームチャート1位に初登場した『Call of Duty: Warzone Mobile』は、世界的人気を誇るバトルロイヤル ファーストパーソン・シューティング(FPS)ゲームシリーズ「Call of Duty」の新作。プレイヤーは最大120名まで参戦可能で、スリルあふれる壮大な銃撃戦をモバイル上で楽しむことができる。21日に全世界で配信をスタート。日本公式のX(旧ツイッター)アカウントでは、ゲームアイテムがゲットできるイベントやプレゼントキャンペーンなど、さまざまな企画や情報が配信され盛り上がりを見せている。続く2位も、初登場の新作で『ハンターのマジック』がランクインした。19日リリースの本作は、多種多様な効果のある魔法スキルを戦略的に組み合わせ、無限に襲い来るモンスターを撃退していくタワーディフェンスゲームにローグライク要素を融合させたRPG。戦略性が高いゲームながら、操作は簡単。ポップなイラストも魅力的だ。◆iOS版の公式『スイカゲーム-Aladdin X』は、初登場から12週連続No.1一方、有料ゲームチャート1位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。1月1日のリリース直後から根強い人気をみせ、初登場から12週連続の首位獲得となった。続く2位には、自由度の高いサンドボックスゲーム(※攻略目標や目的が設定されていないゲーム)の『Minecraft』、3位には経営シミュレーションゲームの『Coffee Inc 2』とランキング上位の常連作が登場。そのほかTOP10内には、8日に訃報が報じられた漫画家・鳥山明さん(享年68)がキャラクターデザインに携わった2タイトル(『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』:6位、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』:10位)が順位を上げランクインしている。ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。※ランキングについて日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ/ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート(有料/無料)」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート(有料/無料)」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。