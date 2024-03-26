岐阜県教育委員会は3月26日、「2024年春の定期人事異動」を発表しました。

【写真を見る】岐阜県 教職員の人事異動2024 「あの先生はどこに？」 小学校・中学校・義務教育学校の教員（岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・大垣市など）

県教委によりますと、この春移動になったのは3988人（昨年度は4609人）で、内訳は小学校で1838人、中学校で1109人、義務教育学校（小中一貫で教育）で75人、高校で531人、特別支援学校で277人、事務局関係で158人です。

発令は4月1日付けです。

2024年の教職員人事異動を画像で掲載しています。

▼事務局 教員系

▼高校・特別支援学校の校長・副校長・教頭など

▼高校・特別支援学校の教員など

▼小学校・中学校・義務教育学校の校長・副校長・教頭 教員の新規採用など

▼小学校・中学校・義務教育学校の教員（岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・大垣市など）

▼小学校・中学校・義務教育学校の教員（郡上市・美濃加茂市・可児市・多治見市・恵那市・中津川市など）