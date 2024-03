Catch The Young サニ＆ジュンヨン、タイトル曲「Voyager」個人予告映像を公開

“バンドアイドル”Catch The Youngが、それぞれの個性を収めた個人予告映像でカムバックへの期待を高めた。Catch The Youngは25日より、公式SNSを通じて、2ndミニアルバムのタイトル曲「Voyager」のメンバー別の個人予告映像を順次公開している。最初にスタートを切ったサニの予告映像は、カラフルな色使いで爽やかなエネルギーを届けた。郵便受けと花束、赤色のカーディガンを着用したファッションなど、様々な要素が彼の“マンチッナム(漫画から飛び出してきたような男)”ビジュアルをさらに際立たせ、おとぎ話のようなムードを作り上げた。爽やかなシンセサウンドの上に、サニの完成度の高いベース演奏が調和し、Catch The Youngならではの新しいロマンスを予告した。

続いて公開されたジュンヨンの映像も、青い空と野原を背景に、心がスーッと晴れるような解放感を与えた。ヘッドホンや公衆電話、カセットプレーヤーなど、アナログな感性が漂うアイテムで、レトロなムードを醸し出した。また、彼の優しい笑顔は、青春映画の主人公を連想させ、ドラムのダイナミックなビートが叙情的な感情を刺激し、タイトル曲への期待を高めた。2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は、深淵の感情を表現したアルバムだ。タイトル曲「Voyager」は、旅行家に変身したCatch The Youngの青春の物語を描き、お互いを信じれば届くようになるというメッセージが込められている。サニ、ギフン、ジョンモが作曲に参加し、青い海を連想させるオルタナティブロックジャンルの楽曲を完成させた。今回のアルバムには、メンバー全員が7曲の楽曲制作に参加し、彼らならではの音楽的ケミストリー(相手との相性)を期待させる。Catch The Youngは、コンセプトフォトを全て公開し、多彩なムードで“多芸多才なビジュアルバンド”の存在感をアピールした。この日、おとぎ話のようなビジュアルで無限の魅力を予告しただけに、彼らが同アルバムで新たに披露する音楽に関心が集まっている。Catch The Youngの2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は4月3日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。