EPEX、1stフルアルバム「韶華1章：青春時代」コンセプトフォトを公開

EPEXが青春映画の主人公のようなビジュアルを公開した。彼らは25日と26日の午前0時、公式SNSを通じて1stフルアルバム「韶華1章:青春時代」のコンセプトフォト第2弾となる個人カットを掲載した。先日公開されたコンセプトフォト第1弾に続き、今回の個人カットもラップを担当するメンバー4人とボーカルを担当するメンバー4人に分かれて公開された。ラップを担当しているクム・ドンヒョン、ベクスン、エイデン、ジェフの自由で強烈な眼差しと表情、ボーカル担当のWISH、ミュー、アミン、イェワンのユニークな雰囲気まで、8人の魅力が胸をときめかせる。

特に、黒いレザースタイルを着こなした彼らの成長したビジュアルが目を引く。洗練されてセクシーな魅力を誇る彼らが、今回のカムバック活動でどんなコンセプトと姿を見せてくれるのだろうか、関心が高まっている。実際に青春という絶頂期を迎えた彼らが「韶華1章:青春時代」として伝えるストーリーに関心が高まっている。2021年にメンバー7人が未成年としてデビューしたEPEX。彼らは今年でメンバー全員が成人となった。ビジュアルと同じく、より一層グレードアップした個性とストーリーへの期待が高まる。EPEXの青春3部作シリーズの幕を開ける1stフルアルバム「韶華1章:青春時代」は4月9日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。これに先立ち、30日に台湾で単独コンサート「So We are not Anxious」を開催し、海外でも精力的に活動する。