

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44503.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44358.63 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42159.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41707.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41380.94 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40959.78 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40398.03 ★日経平均株価26日終値



40376.71 6日移動平均線

40212.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39960.78 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39743.96 均衡表転換線(日足)

39591.45 均衡表基準線(日足)

39465.11 25日移動平均線

38797.51 新値三本足陰転値

38717.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

38396.17 均衡表転換線(週足)

38258.50 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37970.43 ボリンジャー:-2σ(25日)

37761.85 13週移動平均線

37223.10 ボリンジャー:-3σ(25日)

37108.58 均衡表雲上限(日足)

36388.47 75日移動平均線

35787.71 均衡表基準線(週足)

35562.93 ボリンジャー:-1σ(13週)

35535.22 均衡表雲下限(日足)

35136.06 26週移動平均線

33931.52 200日移動平均線

33364.00 ボリンジャー:-2σ(13週)

32013.63 ボリンジャー:-1σ(26週)

31373.01 均衡表雲上限(週足)

31165.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28891.19 ボリンジャー:-2σ(26週)

25768.75 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 81.22(前日89.24)

ST.Slow(9日) 87.18(前日87.65)



ST.Fast(13週) 89.27(前日89.33)

ST.Slow(13週) 88.95(前日88.97)



［2024年3月26日］



株探ニュース

