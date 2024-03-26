　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44503.38　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44358.63　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42159.70　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41707.12　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41380.94　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40959.78　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40398.03　　★日経平均株価26日終値

40376.71　　6日移動平均線
40212.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39960.78　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39743.96　　均衡表転換線(日足)
39591.45　　均衡表基準線(日足)
39465.11　　25日移動平均線
38797.51 　　新値三本足陰転値
38717.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38396.17　　均衡表転換線(週足)
38258.50　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37970.43　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37761.85　　13週移動平均線
37223.10　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37108.58　　均衡表雲上限(日足)
36388.47　　75日移動平均線
35787.71　　均衡表基準線(週足)
35562.93　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35535.22　　均衡表雲下限(日足)
35136.06　　26週移動平均線
33931.52　　200日移動平均線
33364.00　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32013.63　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01　　均衡表雲上限(週足)
31165.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28891.19　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25768.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.22(前日89.24)
ST.Slow(9日)　　87.18(前日87.65)

ST.Fast(13週)　 89.27(前日89.33)
ST.Slow(13週)　 88.95(前日88.97)

［2024年3月26日］

株探ニュース