明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０９：３０　豪・消費者物価指数
１０：３０　日・４０年物利付国債の入札
１０：３０　中・工業企業利益
１６：４５　仏・消費者信頼感指数
１９：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１９：００　ユーロ・経済信頼感
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・７年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ニイタカ<4465>，オプトエレ<6664>，キユソ流通<9369>
※東証スタンダード上場：コロンビア・ワークス<146A>
※東証グロース上場：シンカ<149A>，ダイブ<151A>

出所：MINKABU PRESS