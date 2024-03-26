明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニイタカ<4465>，オプトエレ<6664>，キユソ流通<9369>

※東証スタンダード上場：コロンビア・ワークス<146A>

※東証グロース上場：シンカ<149A>，ダイブ<151A>



出所：MINKABU PRESS