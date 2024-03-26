ハイセンス、フルハイビジョン／ハイビジョン液晶テレビ「A4N」を4月上旬発売
ハイセンスジャパンは4月上旬より、フルハイビジョン・ハイビジョン液晶テレビ「A4Nシリーズ」を発売する。
フルハイビジョン・ハイビジョン液晶テレビ「A4Nシリーズ」
同商品は、映像をよりきれいに映し出す「HI-VIEWエンジン2K」や、原音の持つディテールがよみがえる「オートボリューム」の搭載で高画質・高音質を実現している液晶テレビ。
HI-VIEWエンジン2K
ネット動画が高画質で楽しめる「動画配信サービス対応」をはじめ、スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出して画面がシェアできる「スクリーンシェア」や「低遅延対応ゲームモード」を搭載している。
観たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」は12個用意。ボタンを押すとテレビの電源が自動起動するため、観たい動画が手間なく素早く楽しめる。
アイコンの並び替えのカスタマイズも可能なため、よく使うアプリにアクセスしやすくなるのも特徴。
さらに、Amazon Prime VideoやDisney＋などからおすすめのコンテンツを表示するリコメンデーション機能や、アプリから任意のコンテンツを検索可能な「VIDAAプラットフォーム」、声でテレビを操作（音量、入力切替、ビデオ再生など）できる「VIDAA Voice」も搭載している。
「スクリーンシェア」は、Apple AirPlay2またはAnyview Cast対応で、Apple製デバイス、Androidデバイスともに画面シェアが可能。
「低遅延対応ゲームモード」では、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なくなるため、FPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームも楽しみやすくなる。選択している入力機器からの情報に連動し、自動的に低遅延モードの設定に切り替える「ALLM対応」も搭載。
そのほか、外付けHDD対応や裏番組録画対応など、録画機能も充実している。
ラインナップは40V型／32V型／24V型の3モデル。40V型／24V型モデルはVAパネル、32型は低反射のADSパネルを採用している。その他の主な仕様は下記のとおり。
画素数：1,920×1,080ドット（40V型／32V型）、1,366×768ドット（24V型）
定格消費電力：83W（40V型）、60W（32V型）、50W（24V型）
スピーカー：フルレンジ×2
スピーカー最大出力：14W（40V型／32V型）、12W（24V型）
チューナー：地上デジタル（CATVパススルー）×2、BS・110度CSデジタル×2
対応ネット動画サービス：Netflix／Amazon Prime Video／Disney+／Youtube／DAZN／FIFA+／Apple TV＋／ABEMA ／Hulu ／Lemino／U-NEXT／NHK＋／TVer／Rakuten TV／WOWOWオンデマンド／FOD／Net-VISION／DMM TV／SPOOX
スマートホーム：Works with Alexa／Apple Home
無線LAN：IEEE802.11ac／a／b／g／n
インタフェース：HDMI 2.1×2、USB2.0×2、LAN、ビデオ入力、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力
本体サイズ：W90.0×H56.5×D18.2cm（40V型／スタンド含む）、W72.1×H47.2×D15.9cm（32V型／スタンド含む）、W55.3×H37.5×D16.4cm（24V型／スタンド含む）
本体質量：5.5kg（40V型／スタンド含む）、3.9kg（32V型／スタンド含む）、2.8kg（24V型／スタンド含む）
フルハイビジョン・ハイビジョン液晶テレビ「A4Nシリーズ」
同商品は、映像をよりきれいに映し出す「HI-VIEWエンジン2K」や、原音の持つディテールがよみがえる「オートボリューム」の搭載で高画質・高音質を実現している液晶テレビ。
HI-VIEWエンジン2K
ネット動画が高画質で楽しめる「動画配信サービス対応」をはじめ、スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出して画面がシェアできる「スクリーンシェア」や「低遅延対応ゲームモード」を搭載している。
アイコンの並び替えのカスタマイズも可能なため、よく使うアプリにアクセスしやすくなるのも特徴。
さらに、Amazon Prime VideoやDisney＋などからおすすめのコンテンツを表示するリコメンデーション機能や、アプリから任意のコンテンツを検索可能な「VIDAAプラットフォーム」、声でテレビを操作（音量、入力切替、ビデオ再生など）できる「VIDAA Voice」も搭載している。
「スクリーンシェア」は、Apple AirPlay2またはAnyview Cast対応で、Apple製デバイス、Androidデバイスともに画面シェアが可能。
「低遅延対応ゲームモード」では、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なくなるため、FPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームも楽しみやすくなる。選択している入力機器からの情報に連動し、自動的に低遅延モードの設定に切り替える「ALLM対応」も搭載。
そのほか、外付けHDD対応や裏番組録画対応など、録画機能も充実している。
ラインナップは40V型／32V型／24V型の3モデル。40V型／24V型モデルはVAパネル、32型は低反射のADSパネルを採用している。その他の主な仕様は下記のとおり。
画素数：1,920×1,080ドット（40V型／32V型）、1,366×768ドット（24V型）
定格消費電力：83W（40V型）、60W（32V型）、50W（24V型）
スピーカー：フルレンジ×2
スピーカー最大出力：14W（40V型／32V型）、12W（24V型）
チューナー：地上デジタル（CATVパススルー）×2、BS・110度CSデジタル×2
対応ネット動画サービス：Netflix／Amazon Prime Video／Disney+／Youtube／DAZN／FIFA+／Apple TV＋／ABEMA ／Hulu ／Lemino／U-NEXT／NHK＋／TVer／Rakuten TV／WOWOWオンデマンド／FOD／Net-VISION／DMM TV／SPOOX
スマートホーム：Works with Alexa／Apple Home
無線LAN：IEEE802.11ac／a／b／g／n
インタフェース：HDMI 2.1×2、USB2.0×2、LAN、ビデオ入力、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力
本体サイズ：W90.0×H56.5×D18.2cm（40V型／スタンド含む）、W72.1×H47.2×D15.9cm（32V型／スタンド含む）、W55.3×H37.5×D16.4cm（24V型／スタンド含む）
本体質量：5.5kg（40V型／スタンド含む）、3.9kg（32V型／スタンド含む）、2.8kg（24V型／スタンド含む）