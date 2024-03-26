雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月5日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

【新華社昆明3月26日】中国雲南省の雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区では連日にわたり、越冬していたオグロヅルが北方へ飛び立っている。保護区内の生息数は今月上旬の2千羽以上から23日には1100羽余りに減少した。中国西南部の雲貴高原では各保護区でオグロヅルの北への回帰が続いている。

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月3日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

オグロヅルは「鳥類の国宝」とも呼ばれ、国家1級重点保護野生動物に指定される。雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区は昭通市昭陽区にあり、オグロヅルの単位面積当たり生息数が国内最多の保護区の一つ。雲貴高原で最も重要な越冬生息地、中継地となっている。（記者/林碧鋒）

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月3日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月3日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月3日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月5日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

雲貴高原で越冬のオグロヅルが北帰行へ 中国雲南省

雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月5日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）

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雲南大山包オグロヅル国家級自然保護区のオグロヅル。（3月5日撮影、昭通＝新華社配信/鄭遠見）