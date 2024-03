日曜日(3月24日)、米マイアミで開かれた<Ultra Music Festival>で、アーミン・ヴァン・ビューレンのDJセットにジョン・ボン・ジョヴィがサプライズ出演した。アーミンはこの夜、ボン・ジョヴィの楽曲「Keep The Faith」(1992年)のリミックスをお披露目。アーミンは、これをプレイし始める前、「ウルトラ、特別なことが起きる準備はできてるか? 僕は子供のとき、彼のアルバムを買ったのを覚えてる。このレジェンドを歓迎して欲しい、ミスター・ジョン・ボン・ジョヴィだ!」とシャウトし、ジョンをステージに招いた。

Can’t actually believe this happened! Thank you so much @jonbonjovi from @BonJovi for coming on stage with me to play my remix of ‘Keep The Faith’ ???? I’ll forever remember this moment! pic.twitter.com/vksBF66ArI