ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤ÆÀìÌç²È¤¬¸«²ò¡Ö¿å¸¶»á¤ÏÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»ÊÎáÅãÅªÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£²£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«ÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿å¸¶»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢µð³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Î¸å¡¢¿å¸¶»á¤¬¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼«¿È¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¿å¸¶»á¤«¤é¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁ´ÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿å¸¶»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Å£Ó£Ð£Î¤«¤é¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤¬Á÷¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤ÏÂåÍý¿Í¤äÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢¿å¸¶»á¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¡¢ÂåÍý¿Í¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿å¸¶»á¤ÏÂçÃ«¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÊÛ¸î»Î¤ÎÂ¼ÈøÂîºÈ»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿å¸¶¤µ¤ó¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÌÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÁë¸ýÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»ÊÎáÅã¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤ÊÂåÍý¿Í¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡¢ÂçÃ«¤ËÅÁ¤¨¤º¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ÷¶â¤·¤¿¤«¡Ä¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼ê¸ý¤ÎÁ´ÍÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê¤»¤º¤Ë¤Ü¤«¤·¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤«¤Ê¤ê¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸ýºÂ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«Ì¾µÁ¤Ç¸ýºÂ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤Ê¤É¤ò¤½¤³¤ËÆþ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£