渋谷PARCOと心斎橋PARCOにて、2024年4月26日(金)から「STAR WARS EXHIBITION“PASSION STRENGTH POWER”」を開催!

本展は「スター・ウォーズ」シリーズに結び付く”PASSION”、”STRENGTH”、”POWER”をテーマに、世界各国のアーティスト13名が『スター・ウォーズ』のキャラクターを表現するアートプロジェクトです。

また会期中は、展覧会開催を記念した、展覧会記念グッズも販売されます☆

渋谷・心斎橋PARCO「STAR WARS EXHIBITION“PASSION STRENGTH POWER”」

入場料:1,000円(税込)※小学生以下無料

渋谷PARCO会期:2024年4月26日(金)〜5月13日(月) 11:00〜21:00会場:渋谷PARCO 4F・PARCO MUSEUM TOKYO心斎橋PARCO会期:2024年5月17日(金)〜6月3日(月) 10:00〜20:00会場:心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY

渋谷PARCOと心斎橋PARCOにて、様々な『スター・ウォーズ』のキャラクターたちを表現するアートプロジェクト「STAR WARS EXHIBITION“PASSION STRENGTH POWER”」を開催。

本展は『スター・ウォーズ』シリーズに結び付く”PASSION””STRENGTH””POWER”をテーマに、佃弘樹氏、ジェームス・ジャービス氏、大平龍一氏、空山基氏、ダニエル・アーシャム氏など、世界各国のアーティスト13名が、様々な『スター・ウォーズ』のキャラクターたちを表現するアートプロジェクトです。

展覧会期と合わせて、大平龍一氏が制作した、「ダース・ベイダー」や「ミレニアム・ファルコン」の大型立体作品がパブリックアートとして登場します。

さらに会場では、展覧会開催を記念した、展覧会記念グッズの販売も行われます☆

※入場は閉場の30分前まで

※最終日は18時閉場

※再入場はできません

展示イメージ

本展には、海外からスペイン人アーティスト、フリオ・アナヤ・キャバンディング氏(Julio Anaya Cabanding)、韓国人アーティスト、スティッキーモンガー氏(Stickymonger)とユーン・ヒュップ氏(Yoon Hyup)、 アメリカ人アーティスト、ヒブル・ブラントリー氏(HebruBrantley)とダニエル・アーシャム氏(Daniel Arsham)、フランスからはニコラ・ジュリアン氏(Nicolas Jullien)、イギリス人アーティストのジェームス・ジャービス氏(James Jarvis)が参加。

そして本展キービジュアルを担当した日本人アーティスト佃弘樹氏のほか、パブリックアートを制作する大平龍一氏、中村哲也氏、YOSHIROTTEN氏、TOKI氏、そして空山基氏が参加を予定しています。

それぞれに思い入れのあるキャラクターたちを、様々な手法、メディア、スケールで独自の作品として制作したものが展示されます。

本展のキービジュアルを制作した佃弘樹氏さんは、今回の作品について

『スター・ウォーズ』のキャラクターのなかで一番好きなキャラクターは?と聞かれても多すぎて答えられませんが、「ダース・ベイダー」は別格です。

「ダース・ベイダー」は、善と悪、生と死、親と子、それら全ての象徴でもあります。

今回はそんな「ダース・ベイダー」が描けて光栄です。

とコメントを寄せています。

「Boba Fett」(Yoon Hyup)

韓国人アーティストのユーン・ヒュップさんの作品。

「ボバ・フェット」が抽象的な線で表現されています。

「untitled」(TOKI)

日本人アーティストTOKIさんの作品。

「C-3PO」の顔が大胆に描かれています。

「C-3PO」の特徴的なゴールドの輝きに注目した作品です。

「Minority Hire」(HebruBrantley)

アメリカ人アーティストのヒブル・ブラントリーさんの作品。

「チューバッカ」と「ランド・カルリジアン」が描かれています。

「チューバッカ」の毛並みや、「ランド・カルリジアン」の特徴的な髪型も、細かく表現されています☆

「WE WOULD BE HONORED IF YOU WOULD JOIN US」(James Jarvis)

イギリス人アーティストのジェームス・ジャービスさんの作品。

「ダース・ベイダー」のマスクが、シンプルな画風でユニークに描かれています。

パブリックアート

作品名:「Millennium Falcon」

展示場所:渋谷PARCO 1Fスペイン坂広場・渋谷PARCO 1F店頭(公園通り側)

本展覧会の開催に合わせて、大平龍一さんが、「ミレニアム・ファルコン」と「ダース・ベイダー」そして「ストームトルーパー」の大型木彫作品を制作。

渋谷 PARCO 1Fの公共空間に、パブリックアートとして登場します。

度重なる特殊な改造によって、明らかに違法なレベルに達した”銀河系最速のガラクタ”宇宙船「ミレニアム・ファルコン号」

大平さんは、「改造」「最速」をコンセプトに、チェーンソーとバーナーを手に12分の1スケールで制作しました。

渋谷 PARCO 1F公園通り側には「ミレニアム・ファルコン」、スペイン坂広場には象徴的な「ダース・ベイダー」と「ストームトルーパー」のパブリックアートが高さ3mスケールで登場します☆

様々な『スター・ウォーズ』のキャラクターたちを世界各国のアーティスト13名が表現するアートプロジェクト。

「STAR WARS EXHIBITION“PASSION STRENGTH POWER”」は、渋谷PARCOと心斎橋PARCOにて、2024年4月26日(金)より順次開催です☆

© &TM Lucasfilm Ltd. designed by Yoon Hyup,TOKI,HebruBrantley, James Jarvis

© &TM Lucasfilm Ltd. designed by 大平龍一

©2024 TM & c Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

