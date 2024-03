Novel CoreがRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎えたヒップホップチューン「CHAOS」を、3月27日にリリースすることを発表した。日本武道館での単独公演を完全ソールドアウトで成功させ、更なる飛躍が期待されるこの分岐点で様々なシーンを跨ぎながら結果を残し続けてきたNovel Coreだからこそ語れるアンチテーゼを呈したリリック、スキルフルなラップと繊細な歌声、ヒップホップやロックなどの様々なジャンルをクロスオーバーさせた無秩序なトラックが高度に融合した、挑戦的な1曲に仕上がっている。リリース当日の21時にはMVも公開される予定だ。

LIVE DVD & Blu-ray『ONEMAN LIVE -I AM THE HERO- at BUDOKAN』



発売日 : 2024年3月27日(水)予約:https://NovelCore.lnk.to/at_BUDOKAN_LIVEBOX