AC/DC、新ツアーのオープニング・アクトを発表
Photo: Josh Cheuse
AC/DCは月曜日（3月25日）、5月17日からスタートするヨーロッパ・ツアーのサポート・アクトを発表した。米ニューヨーク出身のロック・バンド、プリティー・レックレスが抜擢されたという。
プリティー・レックレスは、「f**king AC/DCよ…。ツアーで会おう！」とコメントしている。
プリティー・レックレス
2015年4月から2016年9月にかけ開催された＜Rock Or Bust＞世界ツアー以来となるAC/DCの新ツアー＜Power Up＞は、5月17日にドイツ・ゲルゼンキルヒェンで開幕。8月17日までに、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、オーストリア、スイス、英国、スロヴァキア、ベルギー、フランス、アイルランドで24公演が行われる予定。
The Pretty Reckless will be supporting AC/DC on their European tour. pic.twitter.com/dDrV1Ebv6J— AC/DC (@acdc) March 25, 2024
Ako Suzuki
It’s fucking AC/DC…????— The Pretty Reckless (@TPROfficial) March 25, 2024
See you on the road! pic.twitter.com/1yB7djmIYg