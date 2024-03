AC/DCは月曜日(3月25日)、5月17日からスタートするヨーロッパ・ツアーのサポート・アクトを発表した。米ニューヨーク出身のロック・バンド、プリティー・レックレスが抜擢されたという。プリティー・レックレスは、「f**king AC/DCよ…。ツアーで会おう!」とコメントしている。2015年4月から2016年9月にかけ開催された<Rock Or Bust>世界ツアー以来となるAC/DCの新ツアー<Power Up>は、5月17日にドイツ・ゲルゼンキルヒェンで開幕。8月17日までに、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、オーストリア、スイス、英国、スロヴァキア、ベルギー、フランス、アイルランドで24公演が行われる予定。

The Pretty Reckless will be supporting AC/DC on their European tour. pic.twitter.com/dDrV1Ebv6J