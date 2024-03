『星のカービィ ディスカバリー コンプリートサウンドトラック(期間限定生産盤)』ならびに『星のカービィ ディスカバリー サウンドセレクション』が2024年9月13日(金)にリリース決定! 先行予約がスタートしている。任天堂の人気コンテンツ『星のカービィ』シリーズ、『星のカービィ ディスカバリー』のサウンドがまるごと楽しめるコンプリートサウンドトラック(期間限定生産盤)がついに登場!

本アイテムはNintendo Switch(TM)ソフト『星のカービィ ディスカバリー』(2022年3月25日発売)のBGMや効果音などの全115曲を、CD向けにマスタリングして4枚のディスクに収録されたアイテム。各ステージやボス戦などのBGMのほか、ゲーム内で音楽を楽しめる「町かどワドライブ」にはない追加楽曲やムービー、一部のボイスシーンなども聴くことができる。「ビースト軍団」との激闘を描いた迫力のあるボイス入りBGMや、「新世界」で起きた事件の真相が明かされる「ラボ・ディスカバール」の館内ナビゲーションといった、ゲームを彩るサウンドを多数収録。サウンドトラックを通して、『星のカービィ ディスカバリー』のストーリーを存分にお楽しみいただけちゃいます。注目は謎の歌姫「NEICHEL」が歌うテーマソング『WELCOME TO THE NEW WORLD!』の日本語バージョン!本商品にて初めて収録となる日本語バージョンとなっており、かつて「新世界」で流行していたこの歌に込められた想いが、日本語特有の発音や歌唱で鮮やかに表現されている。また、ガイドメロディ付きのインストゥルメンタルバージョンもあるので、NEICHELの歌声と「新世界」に思いを馳せながら歌って楽しむこともできちゃうぞ。さらに、全40Pのブックレットも同梱!ブックレットには曲目リストや設定資料に加え、サウンドクリエイター陣による座談会を掲載。本編シリーズ初の3Dアクションとなる『星のカービィ ディスカバリー』ならではの楽曲の制作過程が、さまざまなエピソードとともに紹介されており、楽曲の新たな一面を発見できるかも。さらにさらに! 期間限定生産盤の封入特典として、オリジナルフォトフレームオルゴールを同梱!オリジナルフォトフレームオルゴールは、ゲーム『星のカービィ ディスカバリー』のエンディングで「カービィハウス」に置かれていたフォトフレームを再現したもの。オルゴールからは優しい音色にアレンジされた『WELCOME TO THE NEW WORLD!』のメロディが収められている。カービィたちの冒険の思い出を収めたフォトカード(5枚)も付属しているので、あなたのお気に入りのシーンを選んでフォトフレームに飾ってあげよう。4枚組のディスクにはそれぞれいろいろなモードに変形したカービィのイラストがデザインされているのもポイント。ディスクを取り出すたびに可愛らしいカービィを楽しめるのも嬉しい。同時リリースされる『星のカービィ ディスカバリー サウンドセレクション』は、Nintendo Switch(TM)ソフト『星のカービィ ディスカバリー』の楽曲より、ステージやボス戦のBGMなど33曲を厳選して収録したCD。1枚のディスクで『星のカービィ ディスカバリー』の楽曲をいつでも気軽に楽しめるので、楽曲だけをお手軽に楽しみたい方にはこちらがおすすめだ。カービィファンに嬉しい特典・内容がてんこもりのサントラ、ぜひお見逃しなく!(P)(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo※Nintendo Switchは任天堂の商標です。