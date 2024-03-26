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5·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬¡§Zepp Fukuoka
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
5·î27Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡§Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ëhttps://www.diskgarage.com/form/info
5·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡§Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ëhttps://www.diskgarage.com/form/info
5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë Zepp Sapporo
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡ËWESS info@wess.co.jp
6·î£´Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡§Zepp Nagoya
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
6·î5Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡§Zepp Nagoya
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
6·î10Æü¡Ê·î¡ËÂçºå¡§Zepp Osaka Bayside
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡ËGREENS 06-6882-1224
6·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡§Zepp Osaka Bayside
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡ËGREENS 06-6882-1224
6·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹áÀî¡§¹â¾¾festhalle
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡ËDUKE(¹â¾¾) 087-822-2520
6·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ãLOTS
³«¾ì 18:00 ³«±é 19:00 ¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦ 025-245-5100
6·î23Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæGIGS
³«¾ì 17:00 ³«±é 18:00 ¡ÊÌä¡ËEDWARD LIVE 022-266-7555
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https://www.nhk-character.com/karasu/