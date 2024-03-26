世界の半導体産業はたった1つの工場に依存している
半導体はノートPCやスマートフォンなど日常生活で使う多くの物に搭載されており、現代人の生活にとって必要不可欠となっています。そんな半導体について、「世界の半導体産業が依存するたった1つの工場」の存在が話題となっています。
High Purity Quartz
https://www.sibelco.com/en/materials/high-purity-quartz
The modern economy rests on a single road in Spruce Pine, North Carolina. The road runs to the two mines that is the sole supplier of the quartz required to make the crucibles needed to refine silicon wafers.
There are no alternative sources known. From Conway’s Material World: pic.twitter.com/mYfrfub8dw— Ethan Mollick (@emollick) March 9, 2024
2023年に出版された書籍「Material World」によると、世界の半導体産業はアメリカのノースカロライナ州スプルースパインに位置するSibelcoの工場に依存しているとのこと。この工場では超高純度な石英が生産されており、「シリコンウェハの精製に必要な溶融石英るつぼ」の材料となる石英の唯一の供給源となっているそうです。
Sibelcoの公式ページでは高純度石英について「独特の光学的・力学的・熱的特性を持つ溶融石英の製造に用いられており、幅広いハイテク製品の製造に不可欠な物質」と説明されています。
ペンシルバニア大学ウォートン校で経済やAIについて研究しているイーサン・モリック氏によると、Sibelcoの高純度石英と同等の組成の石英を人工的に合成することは技術的には可能とのこと。しかし、高純度石英の合成には多大なコストがかかるほか、生産技術の拡大には長い時間を要します。このため、Sibelcoの高純度石英が生産不可能な状態に陥った場合、半導体産業が長期間にわたって大きな混乱に陥る可能性が指摘されています。
Yes, this is exactly what the quoted passage says. It would likely a few years of major disruption while techniques to generate alternatives were scaled up. But the disruption would be pretty catastrophic.— Ethan Mollick (@emollick) March 9, 2024