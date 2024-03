第一屋製パンは、2024年4月1日(月)より「2024ポケモンパンでプレゼントゲットキャンペーン」を開催!

ポケモンパンのパッケージに貼付されたキャンペーンシールに記載のシリアルコードを5点分集めて応募すると、抽選で限定の「デコキャラシールホルダー」や「おでかけサコッシュ」が当たります☆

応募期間:2024年4月1日(月)0時00分〜6月4日(火)23時59分

キャンペーンシール貼付期間:2024年4月1日(月)〜5月31日(金)出荷分

対象商品:ポケモンパン(キャンペーンシールが貼付されていない商品は対象外です)

応募方法:ポケモンパンの商品パッケージに貼付されたキャンペーンシールに記載のシリアルコードを5点分集め、専用webサイトからコースを選び応募。(パソコン、スマホからの応募のみとなります)

※ポケモンパンへのキャンペーンシール貼付期間と、応募期間が異なりますので注意ください

【A賞】キャンペーン特製 デコキャラシールホルダー

2024年4月1日(月)〜4月30日(火)応募分当選人数:1,250名

2024年5月1日(水)〜6月4日(火)応募分当選人数:1,250名

A賞の景品は、デコキャラシールホルダー。

2024年4月1日(月)〜4月30日(火)応募分の景品は、鮮やかなイエローの表紙にポケモンがあしらわれているデザインです。

ニャオハが進化したニャローテ・シャリタツ(そったすがた)・シャリタツ(たれたすがた)・シャリタツ(のびたすがた)・テラパゴスが登場しています。

5月1日〜6月4日応募分は、水色のカバーに、シルバーでポケモンやアニメ『ポケットモンスター』のロゴをプリントしたデザイン。

クワッス・ホゲータ・イッカネズミが登場する、かわいいデザインになっています。

【B賞】キャンペーン特製 おでかけサコッシュ

当選人数:1,000名

B賞の景品は、お出かけの時に便利なサコッシュ。

ベージュの生地に、ブラウンのベルトで、日常使いしやすい落ちついたデザインです。

ピカチュウ・イーブイ・パモがラインアートで表現された、シンプルながらも愛らしいアートになっています。

ポケモンデザインのデコキャラシールホルダー、おでかけサコッシュが当たるキャンペーン。

第一屋製パンの「2024ポケモンパンでプレゼントゲットキャンペーン」は、2024年4月1日(月)より開催です☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

