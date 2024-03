若いがん患者を支援する団体Teenage Cancer Trustが英国ロンドンで7日間に渡り開催したチャリティ・イベントの最終日(3月24日)、ザ・フーのロジャー・ダルトリーのパフォーマンスにロバート・プラント、パール・ジャムのエディ・ヴェダー、ステレオフォニックスのケリー・ジョーンズ、グレン・ハンサードらが参加した。ダルトリーが<Teenage Cancer Trust>公演の監修を務めるのは今年が最後で、最終日最後のパフォーマンスは豪華ゲストを迎え、盛大に締めくくられた。

