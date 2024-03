flumpoolにとって約3年ぶりとなる全国ツアー<15th Anniversary tour 2024 「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜>が3月23日、埼玉県・狭山市市民会館で開幕した。同初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2023年10月にデビュー15周年を迎え、約6年半ぶり4度目の日本武道館ワンマンとして開催された<flumpool 15th Anniversary Special Thanks Giving「 SINGALONG 2.0 」at NIPPON BUDOKAN>。全国からファンが集まった記念公演を経て、今度はflumpoolが全国各地のファンに逢いに行く全15公演のツアーが、<15th Anniversary tour 2024 「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜>である。コロナ禍の規制が撤廃され、声出し解禁となって初めて開催する全国ツアーでもあり、メンバーは並々ならぬ意気込みで準備を進めていたと聞く。

