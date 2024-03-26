»°±ºÎÜÎï»á¡¡¿å¸¶ÄÌÌõ¿®¤¸¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¶µ·±¡ÖÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¤Ê¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Îà°ãË¡ÅÒÇîÌäÂêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢ÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤òàÆ¹¸µÂ¦á¤ËÁ÷¶â¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¿å¸¶»á¤¬ÉÔÀµ¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿å¸¶»á¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄ¾Á°¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁ÷¶â¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·µö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤¬ËÍ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤òÅð¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»°±º»á¤Ï¡ÖÍ§¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤¸¤¿´Å¤¨¤ä½½Ê¬¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤ÉÔËþ¤ä¹Ô¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öµ±¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÃ¤Ë»Å»ö´Ø·¸¤ÇÍ§¾ð¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¥é¥¯¡£¤À¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¯¤È¤â¡¢Î¢ÀÚ¤ë¤è¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÂçÃ«¤µ¤óÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Îà¶µ·±á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£