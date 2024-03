ディズニーストアから、キャラクターの表情とポーズがたまらない「iketerunuigurumi」シリーズが登場!

「ドナルドダック」や「グーフィー」「マックス」をはじめ、「ニック・ワイルド」「正直ジョン」などキャラクターがアニメーションから飛び出てきたようなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが販売されます☆

ディズニーストア「iketerunuigurumi」シリーズ

発売日:2024年3月29日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

ディズニーストアより、キャラクターがアニメーションから飛び出てきたような「iketerunuigurumi」シリーズのぬいぐるみ・ぬいぐるみキーチェーンが登場!

「ドナルドダック」や「グーフィー」「マックス」をはじめ、「ニック・ワイルド」「正直ジョン」「ビッグ・バッド・ウルフ」「野獣」といったワイルドな雰囲気のキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが揃います。

ファンにはたまらない表情とポーズのぬいぐるみ。

サイズも大きめなのが嬉しいポイントです。

さらに、あわせて登場するぬいぐるみキーチェーンは、手持ちのバッグなどに付けて一緒におでかけを楽しむことができます。

お家で寝かせて格好よく飾るのもおすすめです☆

ドナルドダック ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

イケてるポーズと表情の「ドナルドダック」のぬいぐるみです。

ちらっと視線を投げる「ドナルドダック」をベッドに飾れば、目が合うのでドキドキ気分を楽しめます☆

グーフィー ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

クールな表情を浮かべる「グーフィー」のぬいぐるみ。

お顔部分はふわふわな手触りの素材で仕上げられています。

マックス ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

脚を組んでいるポーズがかっこいい「マックス」のぬいぐるみ。

頭の毛やパーカーの紐の再現など、細部にもこだわりが光ります。

同シリーズの「グーフィー」ぬいぐるみと並べれて飾るのもおすすめです。

ニック・ワイルド ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

ディズニー映画『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」のぬいぐるみ。

片目を開けてちらっとこちらを見ている表情がとってもクール!

組んだ脚や太いしっぽにはワイルドな雰囲気が漂います。

一緒に寝てドキドキ感を楽しめる「ニック・ワイルド」ファン必見のぬいぐるみです。

正直ジョン ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

ディズニーアニメーション映画『ピノキオ』に登場する「正直ジョン」のイケてるぬいぐるみが登場。

ちらっと視線を投げる表情や太い尻尾など、「正直ジョン」の魅力がつまったデザインになっています。

ビッグ・バッド・ウルフ ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:4,800円(税込)

アニメーションから飛び出てきたような、イケてる「ビッグ・バッド・ウルフ」

腕枕をして寝ているポーズが魅力のぬいぐるみ。

高さ約30cm、幅約61cmと大き目サイズになっているのも嬉しいポイントです。

野獣 ぬいぐるみ「iketerunuigurumi」

価格:5,600円(税込)

『美女と野獣』の舞踏会のシーンに登場した、青いタキシードを着ている「野獣」のぬいぐるみ。

片目を開けて視線を投げる「野獣」の表情や仕草にドキドキしそうなデザインになっています!

ドナルドダック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

一緒にお出かけを楽しめる、イケてる「ドナルドダック」のぬいぐるみキーチェーンも登場。

脚をクロスさせ、ちらりと視線を投げている表情に癒されます。

ぬいぐるみの手触りにもこだわったグッズです。

グーフィー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

イケてる「グーフィー」のぬいぐるみキーホルダー。

優しさげな視線で見つめる「グーフィー」

手持ちのバッグなどにつけて、いつでもかっこいい「グーフィー」とお出かけできます☆

マックス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

片手で腕枕をしてクールな表情を浮かべる「マックス」のぬいぐるみキーホルダー。

もう片方の手をお腹に乗せた「マックス」の仕草も注目ポイントです。

ニック・ワイルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

クールな表情を浮かべる「ニック・ワイルド」のぬいぐるみキーホルダー。

グリーンのアロハシャツを着て、ブルーのネクタイを締めてします。

片目をちらっと開けた表情にドキドキしそうなデザインのグッズです。

正直ジョン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

イケてるポーズを決めた「正直ジョン」のキーホルダーが登場。

ちらっと横に視線を投げる「正直ジョン」の表情が印象的。

大きなマントや衣装のツギハギも表現されています。

ビッグ・バッド・ウルフ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

ディズニー映画『三匹の子ぶた』に登場する「ビッグ・バッド・ウルフ」

アニメーションから飛び出てきたようなぬいぐるみ「iketerunuigurumi」シリーズのキーホルダーです。

黒い爪が見える大きな足から、ワイルドな雰囲気を感じられるデザインになっています。

野獣 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン「iketerunuigurumi」

価格:2,800円(税込)

アニメーションから飛び出てきたような、イケてる「野獣」のぬいぐるみキーホルダーが登場。

脚をクロスさせ、こちらに視線をちらっと向けてくる「野獣」に思わずドキッとしそう。

ファンにはたまらない表情とポーズです。

視線をちらっと向けている表情とイケてるポーズがかっこいいグッズシリーズ。

ディズニーストアの「iketerunuigurumi」ぬいぐるみ・ぬいぐるみキーチェーンは、2024年3月29日(金)より順次発売です☆

© Disney

※品切れの際は了承ください

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

