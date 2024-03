〈食べログ3.5以下のうまい店〉京都・寺町高辻で韓国の郷土料理や家庭料理をショートトリップ気分で楽しめる

グルメに精通したあの人にお願いして、まだまだ知られていないとっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、京都在住のライター・中井シノブさんが薦める、本格派韓国家庭料理で味わえる大衆酒場をご紹介。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、京都在住のライター・中井シノブさんが薦める、本格派韓国家庭料理酒場をご紹介!

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

まるで、ソウル! 韓国の料理と空気感を満喫できる定食酒場

昭和初期の建物を改装した店舗は、レンガ造りの民家

繁華街からもすぐの寺町高辻。レンガ造りの外観に惹かれて近づくと、看板には「하하하」の文字。ここが飲食店と知らなければ、扉を開けるには少し勇気がいるかもしれません。ここは、2021年に開業した韓国家庭料理店。店主の全敞一さんは「京都の街中には、昼から飲めるような定食屋があって。こんな店を韓国料理でやってみたいと思った」と言います。

日本家屋の建具はできるだけ残しているのに、韓国テイストが際立つ店内

店内は、タイル張りのカウンターとテーブルの1階席、3人以上なら料理をたくさん注文して広げられる2階のテーブル席もおすすめです。素朴な風合いが残っているのに、オシャレ感があるのは、全さんが「できるだけ韓国のお店に近づけたい」とタイルや家具なども取り寄せ、インテリアにも工夫を凝らしたから。店に入った途端、まるでソウルに居るような気分になります。

定食などのほか、季節によって加わる料理も

メニューは、全さんが「定食で飲める店」というだけあって、メインは定食3種。ぜんまいと豚肉を細かくさいて煮込んだチェジュ島の郷土料理「コサリ ユッケジャン」や、たっぷりとエゴマ粉が入ったとろみあるスープの定食「トラン トゥルケタン」など。他にも、アラカルトで、茹でたこ、大根の蒸しナムル、ゆで鶏のヤンニョンのせなど、ご飯にもお酒にも合うメニューが並びます。

定食も一品料理もあれこれ注文して韓国旅さながらのグルメを満喫して

定食とアラカルトをテーブルいっぱいに並べて豪華に

昼から夜までの通し営業だから、健康的な昼ごはんに、サクッと昼飲みに、夜ごはん前のむしやしない(軽食)にと、自由に使えるのもいいのです。料理はいずれも、思った以上にあっさり味。韓国料理は、辛い、濃いというイメージが覆ります。

例えば2人なら、定食は必ず頼んで、後は一品料理を何品か

「コサリ ユッケジャンの定食」1500円。スープ、ご飯におかず3品

チェジュ島の伝統料理「コサリ ユッケジャンの定食」。豚骨ベースのスープに、豚肉の裂いたものとぜんまいを加えて煮込み、ネギと胡麻、唐辛子をトッピング。おかずは、のりの佃煮、大根の蒸しナムル、ネギキムチの3種。中粗挽きの唐辛子に醤油、ニンニク、ショウガを加えたコクのあるタレが添えられます。スープに混ぜたり、ご飯におかずをのせてタレをかけたりと、自分好みの味に。ちなみに、ご飯の下には豆もやし。とにかく健康的な定食なのです。

スープには、そば粉を溶いたものが入っているから、トロリとして温か。身体の隅々まで行き渡るようなおいしさです。

一品料理には、マッコリや韓国焼酎、ナチュラルワインを合わせて楽しみたい

「蒸し豚と塩漬け白菜」800円

韓国の家庭料理には欠かせない、キムチや味噌など発酵食品が豊富なのも、本格派のこの店ならでは。蒸し豚には、白菜を塩漬けにして発酵させたものが添えられます。酸味も甘みもある白菜で、薄切りの豚肉を巻いて食べると、えもいわれぬおいしさ。添えられたニンニクの芽の醤油漬けも一緒に巻いて、香味と辛みをプラスしましょう。

「クァメギ」1200円は、2024年春からの新メニュー

「クァメギ」とは、サンマやニシンといった青魚を独特な方法で干したもの。ネギや白菜、セリと一緒に海苔やワカメで包んで頬張る酒のアテ。生の唐辛子やニンニクを一緒に巻くと、更にパンチのある一品に!

店長の森田さん。見た目はワイルド?ですが、温和で楽しい方

「この料理には、どんなお酒が合うの?」と迷ったら、ソムリエの資格も持つ店長の森田真介さんに相談を。マッコリのほか、韓国焼酎、自然派ワイン、ハイボール、チューハイなどお酒も充実しています。

韓国×日本の素朴なインテリアが癒やしの要?

韓国を体現したインテリアなのに、ほっと心が和むのは、昔ながらの建具や壁なども残しているから。一人ごはんも、数人での宴会にも。野菜中心の料理で身体を軽くしたいときにも訪ねられるからありがたい。たっぷり食べて飲んでも、胃はすっきり軽やか。韓国家庭料理の滋味と底力を実感できるお店です。

<店舗情報>◆하하하住所 : 京都府京都市下京区恵美須之町516-1TEL : 075-204-2202

※価格は税込です。

撮影:大道雪代

文:中井シノブ

