元TO1 ドンゴン、俳優として新たなスタート…BEAT INTERACTIVEと専属契約を締結

元TO1のドンゴンが、BEAT INTERACTIVEと専属契約を締結した。BEAT INTERACTIVEは本日(26日)、「最近、ドンゴンと専属契約を締結した。俳優として新たに飛躍するドンゴンに多くの関心と愛を寄せていただきたい。彼があらゆる分野で精力的に活動できるよう惜しみなく支援する」と伝えた。ドンゴンはすらりとした身体と魅力的なビジュアル、好感を与える穏やかな印象に聞きやすい中低音の声を持っており、様々なキャラクターを演じこなすことが期待されている。

ドンゴンはTO1としてデビューし、リードボーカルでビジュアルメンバーとして活躍した。Mnet「Road to Kingdom」に出演し、「Magnolia」「Count 1, 2」「Son of Beast」「No More X」「Drummin」「Freeze Tag」「Hug」などをリリースしてK-POPファンに強い印象を残した。TO1は昨年12月にWAKEONEとの契約が終了し、事実上の解散となった。BEAT INTERACTIVEに新たに合流した彼は、俳優、そしてソロアーティストとして活動の幅を広げる。彼の限りない潜在力を証明する様々な活動に関心が高まっている。同事務所には、A.C.E、godのソン・ホヨン、クロスオーバーグループForestellaとメンバーのコ・ウリム、俳優のパク・インファン、TEENTOPのチェ・ジョンヒョン(CHANGJO)が所属している。