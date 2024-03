京王百貨店新宿店にて、サンリオの人気キャラクターたちが登場するショートアニメ『Sanrio characters Super Cute Adventures(サンリオキャラクターズ スーパーキュートアドベンチャー)』の世界観と連動したキッズ向けのイベントを開催!

キャラクターのゲームやプレイスクールなどで楽しく遊んで、サンリオのキャラクターたちともっとなかよくなれる体験型イベントです。

会期中、カフェやスタンプラリーも展開されるほか、サンリオのキャラクターが会場に遊びに来てくれます☆

京王百貨店新宿店「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」

入場料:無料(各コンテンツへの参加にはプレイ券が必要です)

プレイ券:2000円(税込み)500円券×4枚つづり

期間:2024年4月25日(木)〜5月6日(月・祝)

場所:京王百貨店新宿店 7階 大催場

時間:10:00〜20:00(最終日は18:00閉場)

京王百貨店新宿店にて、サンリオの人気キャラクターたちが登場するショートアニメ「Sanrio characters Super Cute Adventures(サンリオキャラクターズ スーパーキュートアドベンチャー)」の世界観と連動したキッズ向けのイベント「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」を開催。

サンリオキッズフェスティバルとは、1970年代から2000年代の間、サンリオが百貨店の催事場などで開催していたイベントで、たくさんの子どもたちが商品以外にサンリオのキャラクターに触れ合えるイベントとして展開されていました。

2024年より改めて開催されるサンリオキッズフェスティバル。

今回は、「Sanrio characters Super Cute Adventures」のイメージをモチーフにしたブースが多数登場!

ゲームコーナーは、「バッドばつ丸」のゲームセンターや「シナモロール」雲のお家をモチーフにしています。

親子で自分だけのオリジナル作品を作って楽しめる体験コーナーであるプレイスクールエリアでは、「クロミ」のブティックや「けろけろけろっぴ」のドーナツ池、チューリップ広場が登場します。

物販エリアは「マイメロディ」のギフトショップをイメージしているほか、ライブステージエリアでは、「ポムポムプリン」のアイスクリームトラック風のフォトスポットを楽しめます。

また、会期中、サンリオのキャラクターが会場に遊びに来るほか、京王百貨店新宿店館内をめぐるスタンプラリーや、サンリオキャラクターのフードを提供するカフェも登場予定です☆

サンリオキッズフェスティバルは、4月の京王百貨店新宿店を皮切りに、8月には大阪郄島屋にて開催を予定。

そのほか全国の百貨店等にて巡回予定です☆

※セット券を購入される方は、バラ券1枚500円(税込み)を追加購入可能です

※各コンテンツへの参加は小学生以下のお子さんに限ります

『Sanrio characters Super Cute Adventures(サンリオキャラクターズ スーパーキュートアドベンチャー)』

今回のイベントで連動しているショートアニメシリーズ「ハローキティ&フレンズ スーパーキュートアドベンチャーズ」は、2020年よりYouTubeチャンネル「Hello Kitty and Friends」で公開されている動画シリーズ。

英語をはじめ、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語などの言語で公開されており、世界中の視聴者に親しまれています。

「友情」をテーマにしたこのシリーズでは、キャラクターたちの日常生活に焦点を当て、お互いに支え合ったり、楽しい時間を共有したりする様子が描かれています。

キャラクターたちの友情を通じて、心温まるストーリーを楽しむことができます☆

サンリオの人気キャラクターたちが登場するショートアニメ『Sanrio characters Super Cute Adventures』と連動したキッズ向けイベント。

ゲームやプレイスクールなどを通して、サンリオキャラクターたちともっと仲良くなれるイベントです。

「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」は、京王百貨店新宿店にて2024年4月25日(木)より開催されます☆

©︎ 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャラクターゲームやプレイスクールで遊べる体験型イベント!京王百貨店新宿店「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」 appeared first on Dtimes.