PS5用スタイリッシュSFアクションRPG「Stellar Blade」、無料体験版が3月29日(金)に配信決定！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)より、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア「Stellar Blade」から、無料体験版が日本時間2024年3月29日(金)23時にに配信されることが決定した。

2024年4月26日(金)に発売予定の「Stellar Blade」は、荒廃した世界を舞台とした、スタイリッシュなSFアクションRPG。

韓国の開発会社であるShift Upが手掛けた初めての家庭用ゲーム機向けゲームタイトルだ。近未来、未知の凶悪なクリーチャーによって地球は占領されてしまい、地上は荒廃し、人類が追いやられてしまった世界が舞台の物語。

戦闘システムは攻撃・防御・回避などをうまく利用した立ち回りが重要となる。敵の攻撃パターンを学んで正確にカウンター攻撃を行うことが有効であり、特にゲーム内で何度も遭遇するボス戦は手ごたえのあるものになる。





DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを活用した、没入感溢れるゲームプレイが楽しめる。



今回、2024年4月26日(金)に発売される「Stellar Blade」について、無料体験版が3月29日(金)に配信されることが決定した。





体験版では、物語の始まりから最初のボス戦までのゲーム序盤をプレイすることができ、体験版をクリアすることで、製品版にセーブデータを引き継ぐこともできる。



さらに、最初のステージをクリアしたプレイヤーにはちょっとしたサプライズも用意されている。

60fpsで描かれる滑らかな戦闘、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックなど、実際にプレイすることでわかる本作の魅力を余すところなく体験しよう。





体験版をクリアした場合は、4月26日(金)発売の製品版にセーブデータを引き継いでプレイできるようになる。使用のPS5で保存したセーブデータのみ引き継ぎ可能となるので注意しよう。

【先行予約詳細】

現在、全国のPlayStation取扱店とPlayStationStoreで先行予約受付中。「Stellar Blade」のいずれかのバージョンを先行予約したプレイヤーは、イヴ用の装飾アイテム”プラネットダイブスーツ”、”クラシックラウンドグラス”、”イヤーアーマーイヤリング”を早期アンロックできる。

「Stellar Blade」のスタンダードエディションは8,980円(税込)。また、デジタルデラックスエディション価格:9,980円(税込))も発売される。

「Stellar Blade」のデジタルデラックスエディションには、ゲーム本編、すべての先行予約特典に加え、スターゲイザースーツ(イヴ用)、スターゲイザーウェア(アダム用)、スターゲイザーコート(リリー用)、ハーフリムグラス(イヴ用)、クアドロプルスクエアイヤリング(イヴ用)、スターゲイザーパック(ドローン用)、さらには地球奪還の任務を果たす上で役立つ2,000 SP EXPと5,000ゴールド(ゲーム内通貨)が含まれる。



【タイトル情報】

■PlayStation 5「Stellar Blade」

メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

ジャンル:アクション, アドベンチャー

発売日:2024年4月26日(金)





・価格:

「Stellar Blade」スタンダードエディション:8,980円(税込)

「Stellar Blade」デジタルデラックスエディション:9,980円(税込)





※本情報は、2024年2月1日(木)に配信された「State of Play」で発表された内容。

販売されるタイトルは国・地域によって異なる場合あり。



