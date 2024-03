少女時代 ティファニーの来店イベントも！韓国発ゴルフウェアブランド「FairLiar」が東京で期間限定POP UPを開催

韓国発ゴルフウェアブランド「FairLiar」が4月17日(水)より東京で初のポップアップを開催。4月20日(土)には少女時代のティファニーが来日し、イベントも実施する。2017年に韓国で誕生したラグジュアリーゴルフウェアブランド「FairLiar」は、4月17日(水)より大丸東京店にて日本初のポップアップを開催する。「FairLiar」は、“ゴルフウェアはおしゃれでパフォーマンス重視であるべき”というコンセプトのもと、洗練されたクラシカルなアイテムを展開している。

ゴルフウェアとしてだけでなく、タウンユースでも着たいというゴルファーやファッション感度の高い方々にも愛用され、その人気は韓国国内にとどまらず、アメリカやシンガポール、台湾、ベトナムなど、グローバル展開をスタートした。4月17日(水)から開催されるポップアップショップでは、K-POPアイドルをはじめ、韓国国内で影響力のあるインフルエンサーが愛用していることでも話題のアイテムを多数取り揃えている。高品質ゴルフウェアとしてハイクラスでラグジュアリーなアイテムを是非手に取って体感してみてほしい。

■POP UP SHOP情報

「FairLiar POP UP SHOP」

○第1弾

開催期間:4月17日(水)〜4月23日(火)

場所:大丸東京店1階イベントスペース



○第2弾

開催期間:4月24日(水)〜5月21日(火)

場所:大丸東京店5階イベントスペース



【少女時代 ティファニー 来日イベント】

初のポップアップを記念して、期間中にブランドミューズである少女時代のティファニーを迎え、キャンペーンを実施いたします。



【POP UP SHOP キャンペーン】

1. 4月17日(水)、4月18日(木)に55,000円(税込)以上ご購入いただいた方の中から抽選で、4月20日(土)に開催されるティファニーとのグリーティングイベントにご招待。



2. ご購入のお客様に、ティファニーのサイン入りオリジナルミラーを数量限定でプレゼント。



※アーティストやその他の事情により、やむを得ずイベントの全部または一部を中止または変更させていただく場合があります。予めご了承ください。



■関連リンク

FairLiar Official Online Store