■『EXILE TAKAHIRO CHRISTMAS LIVE 2023 ~EXPLORE~ 忘年会』から計10曲のライブ音源も配信予定

EXILE TAKAHIROが、4月17日より開催される『EXILE TAKAHIRO LIVE TOUR 2024 “FULL THROTTLE”』ツアーに向けた、配信限定アルバム『WILD & FREE』を4月10日にリリースすることを発表した。

タイトル曲「WILD & FREE」は、EXILE「Heads or Tails」以来約5年ぶりとなるsty、Dirty Orangeによる楽曲。あらたなステージに向けてのスタートを感じさせる、新学期や新生活を迎える時期にもぴったりなナンバーとなっている。

さらに今作は、2曲の新曲「WILD & FREE」「FULL THROTTLE」に加え、2023年12月に東京国際フォーラム ホールAで開催された『EXILE TAKAHIRO CHRISTMAS LIVE 2023 ~EXPLORE~ 忘年会』から計10曲のライブ音源も配信を予定している。

リリース情報

2024.04.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『WILD & FREE』

<配信曲>

1. WILD & FREE

2. FULL THROTTLE

3. Unconditional (Live)

4. I Believe (Live)

5. Beautiful (Live)

6. 夢見るようなクリスマス (Live)

7. ただ…逢いたくて (Live)

8. Heavenly White (Live)

9. あなたへ (Live)

10. If ~I know~ (Live)

11. 君がいるから (Live)

12. Message [Santa Claus Is Coming to Town] (Live)

『EXILE TAKAHIRO LIVE TOUR 2024 “FULL THROTTLE”』詳細について

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/26197/

EXILE TAKAHIRO OFFICIAL SITE

https://m.ex-m.jp/artist/index/8

EXILE OFFICIAL SITE

https://exile.jp/