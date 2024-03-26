【1つ無料】ローソン「もらえるキャンペーン」、3月26日スタートの商品をチェック! - 「お〜いお茶 カテキン緑茶」がもらえる
ローソンは、期間中に対象商品を購入すると、引換対象商品の無料券がレシートに付いてくる「1本もらえるキャンペーン」を実施している。
○対象商品
「伊藤園 お〜いお茶 ほうじ茶 600ml / 玄米茶 600ml」いずれかを1つ買うと、「伊藤園 お〜いお茶 カテキン緑茶 500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から15日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
「日本ケロッグ プリングルズ サワークリーム&オニオン 53g / うましお 53g」いずれかを1つ買うと、「日本ケロッグ プリングルズ Hi! CHEESE! 48g」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から8日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
○対象商品
「伊藤園 お〜いお茶 ほうじ茶 600ml / 玄米茶 600ml」いずれかを1つ買うと、「伊藤園 お〜いお茶 カテキン緑茶 500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から15日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
「日本ケロッグ プリングルズ サワークリーム&オニオン 53g / うましお 53g」いずれかを1つ買うと、「日本ケロッグ プリングルズ Hi! CHEESE! 48g」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から8日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)