ローソンは、期間中に対象商品を購入すると、引換対象商品の無料券がレシートに付いてくる「1本もらえるキャンペーン」を実施している。

○対象商品

「伊藤園　お〜いお茶　ほうじ茶　600ml / 玄米茶　600ml」いずれかを1つ買うと、「伊藤園　お〜いお茶　カテキン緑茶　500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から15日までとなる。

(ローソン公式サイトから引用)

「日本ケロッグ　プリングルズ　サワークリーム&オニオン　53g / うましお　53g」いずれかを1つ買うと、「日本ケロッグ　プリングルズ　Hi! CHEESE!　48g」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は3月26日から4月1日まで。なお、無料券の使用期間は4月2日から8日までとなる。

(ローソン公式サイトから引用)