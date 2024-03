ディズニーの歴史的名作『ファンタジア』のライブオーケストラ・コンサートが、2024年3月24日(日)より開幕!

NHKホールにて、指揮・佐々木新平さん、管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団の演奏により『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサートが開催されました。

今回は、2024年3月24日(日)に開催された『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 東京公演の様子を紹介していきます☆

『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 東京公演レポート

開催日:2024年3月24日(日)

1940年に発表されたアニメーション映画『ファンタジア』、2000年の続編『ファンタジア 2000』から選りすぐりの楽曲を取り上げ、オーケストラの生演奏と共に映像と音楽を融合させるコンサート体験「『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート」

『ファンタジア』は、クラシックの名曲をディズニーがアニメーションで表現した、前代未聞の映画。

クラシック音楽の華麗な旋律と、めくるめく色彩、ダイナミックで、時に繊細、優美なモーションの融合で、 アニメーション史のみならず映画史上、類を見ない作品として人々を魅了しました。

「『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート」は、演奏を聴きながらストーリーを追うのではなく、音楽を目と耳と心で感じるコンサートです。

オーケストラを中心に、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで活躍を見せる若き指揮者である佐々木新平さんの指揮により、各地のオーケストラにて上演されます。

そんな『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサートの東京公演が、2024年3月24日(日)、NHKホールにて開催されました。

指揮は佐々木新平さん、そして演奏は東京フィルハーモニー交響楽団が務めています。

『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサートは、そのタイトル通り、ライブでオーケストラの演奏と共に物語は進んでいきます。

プログラムは『ファンタジア』『ファンタジア 2000』それぞれから4篇が選ばれました。

ベートーヴェンの「運命」「田園」と続き、「くるみ割り人形」「魔法使いの弟子」「火の鳥」と、純粋にオーケストラのコンサートとしても名曲が並ぶプログラムは圧巻のひと言。

そして、眼の前では「ファンタジア」の世界が大スクリーンで繰り広げられます。

オリジナルの映画は、ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団(ファンタジア)、レヴァイン指揮シカゴ交響楽団(ファンタジア2000)といった演奏と緊密に協奏しており、それこそが「ファンタジア」の重要な要素ですが、今回のコンサートのように生演奏と共に映像に身を委ねることによって「ファンタジア」は完成するのでは思わせるほど、壮大な世界観が広がりました。

「田園」におけるギリシャ神話の描写は、ベートーヴェンの頭の中ではこうイメージしていたのではないか?というほど活き活きとした演奏を披露。

チャイコフスキー くるみ割人形組曲

「くるみ割り人形」「時の踊り」でのバレエ表現も素晴らしい演奏とともに会場に響きました。

レスピーギ ローマの松

『ファンタジア2000』における映像に込められた生命への賛歌という共通したテーマも真に迫るものがあります。

デュカス 魔法使いの弟子

さらに「魔法使いの弟子」での「ミッキーマウス」と、

エルガー 威風堂々

「威風堂々」での「ドナルドダック」の揃い踏みはファン必見!

ここでしか体験できない大迫力の『ファンタジア』と出会えるコンサートとなりました。

本公演を皮切りに、札幌、大阪、福岡、兵庫にて、各地のオーケストラで上演されます。

『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 札幌公演は、2024年4月6日 (土)に開催です☆

『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサート 公演概要

指揮:佐々木新平

[札幌]

開催日時:2024年4月6日 (土)

会場:札幌コンサートホールKitara 大ホール

管弦楽:札幌交響楽団

チケット料金(全席指定・税込):S席 9,800円/A席 6,800円

※4歳未満のお子さんは入場できません

[大阪]

開催日時:2024年8月31日 (土)

会場:フェスティバルホール

管弦楽:大阪交響楽団

[福岡]

開催日時:2024年11月15日 (金)

会場:アクロス福岡シンフォニーホール

管弦楽:九州交響楽団

[兵庫]

開催日時:2024年12月7日(土)

会場:兵庫県立芸術文化センター

管弦楽:兵庫芸術文化センター管弦楽団

プログラム

ベートーヴェン 交響曲第5番 (2000)ベートーヴェン 交響曲第6番 第3~5楽章 (1940)チャイコフスキー くるみ割り人形組曲(1940)デュカス 魔法使いの弟子 (1940&2000)ストラヴィンスキー 火の鳥 (2000)ポンキエッリ 時の踊り (1940)レスピーギ ローマの松 (2000)エルガー 威風堂々 (2000)

1940=1940年製作『ファンタジア』より

2000=2000年製作『ファンタジア 2000』より

※全国共通

各地のオーケストラの生演奏と美しい映像で『ファンタジア』の世界に入り込めるコンサート。

『ディズニー ファンタジア』ライブオーケストラ・コンサートは、2024年3月24日(日)から2024年12月7日(土)まで日本各地で上演です。

©Disney

取材:小崎 紘一 写真:松橋晶子

