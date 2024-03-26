中国上海市の貿易額、1〜2月は0.7％減
上海洋山港の第4期自動化ふ頭。（資料写真、上海＝新華社記者/楊有宗）
【新華社上海3月26日】中国上海市統計局が25日に発表した同市の1〜2月の貿易額は前年同期比0.7％減の6760億7800万元（1元＝約21円）となった。うち輸出は0.5％増の2659億1300万元、輸入額は1.5％減の4101億6600万元だった。
経営主体別では、国有企業の輸出が24.3％増の241億8千万元、輸入が5.5％増の538億7500万元。私営企業の輸出が3.4％増の1087億4800万元、輸入が4.8％減の967億9千万元。外商投資企業（外資系企業）の輸出が4.5％減の1317億4900万元、輸入が1.5％減の2590億1千万元となった。
貿易方式別では、一般貿易の輸出が7.1％増の1503億6千万元、輸入が3.9％増の2684億7200万元。加工貿易の輸出が9.4％減の577億8900万元、輸入が9.6％減の277億3300万元だった。
主要品目別では、機械電気製品の輸出が0.3％増の1875億5千万元、輸入が3.0％減の1508億元。ハイテク製品の輸出が8.2％減の822億7千万元、輸入が0.2％増の1067億7400万元となった。
主要輸出先別では、欧州連合（EU）への輸出が13.3％減の477億6200万元、米国が0.5％減の411億3700万元、日本が15.7％減の197億9700万元だった。