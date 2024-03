BTOB、初のファンコンサートが大盛況…日本語で挨拶も「皆さんのおかげで幸せに歌えている」

BTOBが初のファンコンサートを盛況裏に終えた。BTOBは22日から24日まで3日間にわたり、ソウルオリンピック公園SKオリンピックハンドボール競技場にて単独ファンコンサート「2024 BTOB FAN-CON 'OUR DREAM'」を開催し、ファンと会った。「OUR DREAM」は、BTOBが2012年にデビュー以来、初めて開催したファンコンサートで、MELODY(ファンの名称)とBTOBが共に作り出した大切な瞬間を思い出し、また一緒に描いていこうという意味が込められた。韓国国内外のファンの関心が高まり、チケット販売開始と同時に3回のコンサート全席が完売となり、人気の高さを証明した。

ファンにささやくような甘い音声メッセージに続き、雄大なバンドサウンドと共に登場したBTOBは、2022年に発売した3rdフルアルバム「Be Together」のタイトル曲「The Song」から「Remember that」まで相次いで披露し、ファンコンサートの華やかな幕を開けた。メンバーたちは「当初ファンミーティングを計画したけれど、もっと歌をたくさん聴かせたくて、ファンコンサートになった。MELODYと僕たちが一緒に夢のような時間を作ってみようという意味で『OUR DREAM』というタイトルをつけた」と会場を満たしたファンに嬉しい挨拶を伝えた。BTOBは「My Way」「Higher」「Blowin' up」「Thank You」「Day&Night」「Show Your Love」「Heaven」「Wind And Wish」「Only one for me」など、韓国国内外のファンから愛された多くの楽曲を熱唱し、しっかりしたライブと華やかなパフォーマンスでファンの心を掴み、雰囲気を盛り上げた。初のファンコンサートであるだけに、彼らが野心的に準備したコーナーも目を引いた。彼らは画像を見て10秒以内にタイトルをつける「BTOBタイトル学院」、目を隠して動作を触ってみて曲名を当てる「君のメロディーが見える」など多彩なコーナーを通じて、ウィットに富んだトークと幻想的なチームワークを誇り、ファンに楽しい時間をプレゼントした。公演前日の21日は、BTOBのデビュー記念日でさらに意義深かった。メンバーたちは「デビュー12周年を迎え、このように皆さんと幸せな思い出を作ることができてとてもありがたい」と胸いっぱいの気持ちを表した。また「僕たちの12周年はBTOBとMELODYの願いと真心が通じて夢が叶ったと思う」と長い間そばを守ってくれたファンに感謝した。公演の途中で流れたVCRでは、メンバーの輝くビジュアルをクローズアップした映像やデビュー12周年の感謝の挨拶を伝える時間、団結力テスト、BTOBの曲名に関する質問に答えるタイトルインタビュー、MELODYへのメンバーたちの真心を込めたインタビューなど、様々な映像が流れ、ファンは歓呼した。映像の中でメンバーたちは「僕たちはファンと歌手として出会ったけれど、家族のようで友達のようで、人生のパートナーのようで、説明できない関係になったと思う。これまでいただいた応援をいつも忘れずにお返ししたい」と話し、感動を与えた。最後にアンコールステージで「Ello Ello」「Shake It」「DREAMER」を熱唱し、ファンの応援に応えた。これにとどまらず、リアンコールのステージで「Finale:僕たちのコンサート」で最後までエネルギーを燃やし、初のファンコンサートのフィナーレを華やかに飾った。彼らは約3時間続いた公演を通じてファンと近くで目を合わせ、息を合わせて一生忘れられない思い出をプレゼントした。遠くまで駆けつけてくれた海外のファンのために日本語と英語でも挨拶を伝え、皆と一緒に集合写真を撮影するなど、最後までファンに配慮した。公演会場を訪れたファンの熱烈な歓呼の中で初のファンコンサート「OUR DREAM」を盛況裏に終えたBTOBは「僕たちが多くのことと変化の中で、このようにメンバー全員そろってMELODYの皆さんとこの場に一緒にいられることは、いつも皆さんが応援し、そばにいてくださったから可能なことだ。この感謝の気持ちをいつも胸に刻み、お応えできるよう一生懸命に活動する」と感想を語った。続けて「僕たちのステージを見て多くの方が『幸せそうで良い』と言って下さったけれど、皆さんのおかげで幸せに歌えている。BTOBとMELODYができるだけ多く会う機会を作れるよう努力する」と付け加え、これからの活動への期待を高めた。