Aぇ! group、デビュー曲「《A》BEGINNING」ジャケ写＆ビジュアル撮影メイキング映像公開
【モデルプレス＝2024/03/26】Aぇ! groupが5月15日にリリースするデビューシングル「《A》BEGINNING」のジャケット写真とビジュアル撮影のメイキング映像が公開された。
【写真】Aぇ! group、念願のCDデビュー 笑顔全開の会見ショット
Aぇ! groupは、3月16日・17日の2日間で約10万人を動員したファンミーティング『Aッ倒的ファン大感謝祭 in京セラドーム〜みんなホンマにありがとう〜』を京セラドーム大阪で開催し、公演初日にユニバーサル ミュージックからデビューすることを発表。
今回「《A》BEGINNING」の全4形態（初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤・UNIVERSAL MUSIC STORE盤）のジャケット写真とビジュアル撮影メイキング映像が公開になった。
「《A》BEGINNING」は、a beginning（＝出発点）という意味と、「ここから始まるAぇ! group」というダブルミーニングのタイトル。
都内某所で行われたジャケット撮影では、関西ジュニアとして数々のキャリアを積み重ねてきたAぇ! groupだけにポーズや視線などカメラマンの意向をすぐに汲み取り、スムーズに進行。撮影中はカメラに向かって強い意志を感じさせる視線を送っていた彼らだったが、撮影の合間には、スタッフと談笑したり、彼ららしい屈託のない笑顔でスタジオを和やなムードに。ビジュアル撮影メイキング映像は、Aぇ! groupの公式XでShort ver.が見られる。
Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演で約40万人規模を動員するアリーナツアー「Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜」の開催が決定しており、デビューシングル「《A》BEGINNING」を引っ提げて、全国を駆け巡る予定だ。（modelpress編集部）
・初回限定盤A【CD＋DVD】
※《A》BEGINNING＋2曲収録 DVD収録内容後日発表
※先着外付け特典A（内容後日発表）
・初回限定盤B【CD＋DVD】
※《A》BEGINNING＋2曲収録 DVD収録内容後日発表
※先着外付け特典B（内容後日発表）
・通常盤【CDのみ】
※《A》BEGINNING＋3曲収録
※先着外付け特典C（内容後日発表）
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤【CD＋PHOTO BOOK】
※《A》BEGINNING＋3曲収録 32P PHOTO BOOK
※先着外付け特典D（内容後日発表）
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月25日（土）13：30開演／18：00開演
5月26日（日）12：30開演／17：00開演
【愛知】ポートメッセなごや1号館
5月31日（金）13：00開演／18：00開演
6月1日（土）13：00開演／18：00開演
6月2日（日）12：00開演／17：00開演
【静岡】エコパアリーナ
6月14日（金）13：00開演／17：30開演
6月15日（土）18：00開演
6月16日（日）12：30開演／17：00開演
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
7月6日（土）18：00開演
7月7日（日）12：30開演／17：00開演
【福井】サンドーム福井
7月13日（土）18：00開演
7月14日（日）12：30開演／17：00開演
【福岡】マリンメッセ福岡A館
7月19日（金）18：00開演
7月20日（土）13：30開演／18：00開演
7月21日（日）12：30開演／17：00開演
【大阪】大阪城ホール
7月30日（火）18：00開演
7月31日（水）13：30開演／18：00開演
【東京】有明アリーナ
8月16日（金）13：00開演／18：00開演
8月17日（土）18：00開演
8月18日（日）12：00開演／17：00開演
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【写真】Aぇ! group、念願のCDデビュー 笑顔全開の会見ショット
◆Aぇ! group、デビュー曲「《A》BEGINNING」ジャケ写公開 ビジュアル撮影メイキング映像も
Aぇ! groupは、3月16日・17日の2日間で約10万人を動員したファンミーティング『Aッ倒的ファン大感謝祭 in京セラドーム〜みんなホンマにありがとう〜』を京セラドーム大阪で開催し、公演初日にユニバーサル ミュージックからデビューすることを発表。
「《A》BEGINNING」は、a beginning（＝出発点）という意味と、「ここから始まるAぇ! group」というダブルミーニングのタイトル。
都内某所で行われたジャケット撮影では、関西ジュニアとして数々のキャリアを積み重ねてきたAぇ! groupだけにポーズや視線などカメラマンの意向をすぐに汲み取り、スムーズに進行。撮影中はカメラに向かって強い意志を感じさせる視線を送っていた彼らだったが、撮影の合間には、スタッフと談笑したり、彼ららしい屈託のない笑顔でスタジオを和やなムードに。ビジュアル撮影メイキング映像は、Aぇ! groupの公式XでShort ver.が見られる。
Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演で約40万人規模を動員するアリーナツアー「Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜」の開催が決定しており、デビューシングル「《A》BEGINNING」を引っ提げて、全国を駆け巡る予定だ。（modelpress編集部）
◆Aぇ! groupデビューシングル「《A》BEGINNING」商品概要
・初回限定盤A【CD＋DVD】
※《A》BEGINNING＋2曲収録 DVD収録内容後日発表
※先着外付け特典A（内容後日発表）
・初回限定盤B【CD＋DVD】
※《A》BEGINNING＋2曲収録 DVD収録内容後日発表
※先着外付け特典B（内容後日発表）
・通常盤【CDのみ】
※《A》BEGINNING＋3曲収録
※先着外付け特典C（内容後日発表）
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤【CD＋PHOTO BOOK】
※《A》BEGINNING＋3曲収録 32P PHOTO BOOK
※先着外付け特典D（内容後日発表）
◆「Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜」公演日程
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月25日（土）13：30開演／18：00開演
5月26日（日）12：30開演／17：00開演
【愛知】ポートメッセなごや1号館
5月31日（金）13：00開演／18：00開演
6月1日（土）13：00開演／18：00開演
6月2日（日）12：00開演／17：00開演
【静岡】エコパアリーナ
6月14日（金）13：00開演／17：30開演
6月15日（土）18：00開演
6月16日（日）12：30開演／17：00開演
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
7月6日（土）18：00開演
7月7日（日）12：30開演／17：00開演
【福井】サンドーム福井
7月13日（土）18：00開演
7月14日（日）12：30開演／17：00開演
【福岡】マリンメッセ福岡A館
7月19日（金）18：00開演
7月20日（土）13：30開演／18：00開演
7月21日（日）12：30開演／17：00開演
【大阪】大阪城ホール
7月30日（火）18：00開演
7月31日（水）13：30開演／18：00開演
【東京】有明アリーナ
8月16日（金）13：00開演／18：00開演
8月17日（土）18：00開演
8月18日（日）12：00開演／17：00開演
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