°µÅÝÅª²¦¼Ô¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëŽ¤4¤Ä¤ÎŽ¢¤¢¤ê¤¨¤Ì¿ôÃÍŽ£
¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÄº¾å¤Î¾ÈÌÀ¤ËÇÛ¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾¡¼¥È¡ÒÂçºåÇßÅÄ±Ø¥¿¥ï¡¼¡Ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
ÃËÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòº£¤Ï½÷À¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÀßÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤Éºòº£¤Î¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Äó¶¡Â¦¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÀßÈ÷¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë·Ð±ÄÅ¯³Ø¤äÎò»Ë¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âè6²ó¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢Á´¹ñ1°Ì¤ÎµÒ¼¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤ò4¤Ä¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿ôÃÍ¡×¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
2000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡ª¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨ºÇÂç15%¤Î²ñ°÷À©ÅÙ
Ì¾¼Â¶¦¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Ñ¡Ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÂ¾¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¡¢4¤Ä¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ñ¤Î²ñ°÷¥«¡¼¥É¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö2000Ëü¿Í¡×¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¿ô¤À¡£¥¢¥Ñ¤Ï1971Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é²ñ°÷À©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢1¹æÅ¹¤«¤é²ñ°÷¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤¬¥Û¥Æ¥ë¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¹¥¤ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò1¤Ä¡¢2¤Äºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬ÊÀ¼Ò¤ÏºÇ½é¤«¤é¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤òºî¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñ°÷¥«¡¼¥É¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¼ÒÄ¹·óCEO¸µÃ«°ì»Ö»á¤ÎÊÛ¡£¤½¤³¤«¤é53Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï2000Ëü¿Í°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²ñ°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ì¤Ð1ÇñÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î·Á¼°¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1±ßÁêÅö¡¢¸½¶â¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢2022Ç¯5·î¤Ë´Ô¸µÎ¨¤òÂç¤¤¯²þÄê¡£ºÇÂç11¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¢¥ÑÄó·È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É½ô¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç15%¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ï5ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢´Ô¸µÎ¨¤â³ÆÃÊ³¬¤ÇºÇÂç9¡Á15¡ó¤Þ¤Ç³¬ÁØ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑÇñ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö1ÉÃ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡×¤Ê¤É¡¢¾Ê¿Í²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¡£
¡Ö¥²¥¹¥È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤²ñ¼Ò¤¬ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥²¥¹¥È¤´¼«¿È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ì¤Ð¸½¶â¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â´¶³Ð¤Ç²¿ÅÙ¤âÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£5ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µÃ«»á¡Ë¡£
¥¢¥Ñ²ñ°÷¡¢5ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
²Ã¤¨¤Æ4ÃÊ³¬ÌÜ¤Î³¬ÁØ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÌ¤Ç¤âº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤Ç¡È2ÅÙÇä¤ê¡É¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨108%¤ò¼Â¸½
2¤Ä¤á¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ï¡Ö108%¡×¡£¤Þ¤µ¤«¤Î100%Ä¶¤¨¤Î²ÔÆ¯Î¨¤À¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¥¢¥Ñ¤Ë¤Ï¡¢11»þ¡Á17»þ¤Þ¤Ç¤È¡¢13»þ¡Á19»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë2¼ïÎà¤ÎÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤¬¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢1Æü24»þ´Ö¤Î¤¦¤Á11»þ¡Á15»þ¤Ê¤É¡¢µÒ¼¼¤¬¤Û¤Ü»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õÇò»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥Ñ¤ÏµÒ¼¼¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤â¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÁá¤á¤Î»þ´Ö¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿µÒ¼¼¤ò¡¢1»þ´Ö¸å¤ËºÆÈÎÇä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È2ÅÙÇä¤ê¡É¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤âºòº£¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ê¤é¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ó¤ÇµÙ·Æ¤â²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÂçÍá¾ìÊ»Àß¤Ê¤é¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â¤Ç¤¤ë¡£
¶Ë¤á¤Ä¤¤Ë¡¢½ÉÇñ¤è¤ê¤âÂÚºß»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¤â³ä°Â¡£¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î1ÆüÍøÍÑÎÁ¶â¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡ÒÌ¾¸Å²°´Ý¤ÎÆâ±ØÁ°¡Ó¡Ù¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
¤³¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò¾åÌî ¸æÅÌÄ®±ØÁ°Æî¡Ó¡Ù¤¬½éÆü¤Ë½Ð¤·¤¿²ÔÆ¯Î¨¤¬108.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ëþ¼¼¤Î100%¤«¤é¤µ¤é¤Ë8.8¡óÄì¾å¤²¤·¡¢RevPAR¡ÊµÒ¼¼1¼¼Åö¤¿¤ê¤Î¼ý±×¡Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸µÃ«»á¤Ï¡¢¡ÖÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎµÒ¼¼¿ô¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë°Ê¾å¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡È2ÅÙÇä¤ê¡É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¤±¤ì¤ÉÂ¾¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£µÒ¼¼¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¡¢½¾¶È°÷¿Í¿ô¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç¤¤Êº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¤Ç¤Ï¥¢¥Ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ë¿Íºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡¤Ê¤ë3¤Ä¤á¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë²ÔÆ¯Î¨108.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò¾åÌî ¸æÅÌÄ®±ØÁ°Æî¡Ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤ÇÆâÄê¼Ô¤¬600¿Í¤Ë
3¤Ä¤á¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ï¡¢¡Ö600¿Í¡×¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¤¬2024Ç¯4·îÅÙ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¿·Â´ÆâÄê¼Ô¤Î¿Í¿ô¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢Åö½éºÎÍÑÍ½Äê¤Ï500¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»ÖË¾¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢·ë²Ì¡¢100¿Í°Ê¾åÂ¿¤¯ÆâÄê¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½¢¿¦´õË¾¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤ò¸µÃ«»á¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Ë1Ëü1000±ß¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½éÇ¤µë¤â2Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ï2013Ç¯ÅÙ¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020¡¢2021Ç¯¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11Ç¯¤Ç¹ç·×4Ëü2000±ß¤âÁý¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î²áµî10Ç¯¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
600¿Í¤ÎÆâÄê¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë
¤Þ¤¿2023Ç¯¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìò¿¦Ï¢Æ°·¿¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¡ØÃÖ¤·¿¼Ò¿©¡Ù¤òºÎÍÑ¡£¡È·ò¹¯·Ð±Ä¡É¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÃÖ¤·¿¼Ò¿©¡Ù¤È¤Ï¡¢ÌµÅº²Ã¤ä¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÎäÅà¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Ò°÷¤¬100¡Á200±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ¤¬½Ð¤¿²Á³Ê¤òÊÀ¼Ò¤¬Êä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ï¤³¤ì¤ò1Æü2¿©¡¢·î¤Ë44¿©¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸µÃ«»á¤ÏÆ³Æþ¤ÎÁÀ¤¤¤òÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢DX¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤Çºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¦½¤À©ÅÙ¤äOJT¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢½¢¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò¤¢¤È²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾Ð´é¤ÇÀÜµÒ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
ºÇ¸å¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ï¡¢¡Ö52´üÏ¢Â³¡×¡£1971Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¤º¤Ã¤È¹õ»ú¤òÂ³¤±¤ë¹â¼ý±×¤À¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ò30Ï¢Çñ¤Ç¤¤ë¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¥×¥é¥ó¤Ï9Ëü9000±ß¤ÈÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö1¼þÎ¹¡×¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎµÙ²ËÎ¹¹Ô¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢1²¯±ß°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ñ¤¬¹â¼ý±×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¿Íºà¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½³Î¼Â¤Ë¼ý±×¤ò¾å¤²¡¢½¾¶È°÷¤ËµëÎÁ¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤¹¤ë¸¶»ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤ÏÄ¹¤¯¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢Â¾¶È¼ï¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡¢¿®Íê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µÃ«»á¡Ë
¤½¤ì¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Î¤¬¹â¼ý±×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁºâÌ³ÎÏ¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¥¢¥Ñ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ä¡Ö1¥Û¥Æ¥ë¡¢1¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î»ÑÀª¤Ç²ÔÆ¯¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÇRevPAR¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹â¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÑ·ÁÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â¡¢¿®Ç°¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î
²Ã¤¨¤Æ¡¢DX¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤Çºï¤ì¤ë·ÐÈñ¤òÅ°Äìºï¸º¤¹¤ë¤Î¤â·Ð±Ä¿®¾ò¤À¡£½ÐÅ¹ÃÏ¤ÎÁª¤ÓÊý¤â¤½¤Î1¤Ä¡£°ìÈÌÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÀ°·ÁÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÑ·ÁÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤¹¡£·Á¤ÏÂ¿¾¯¤¤¤Ó¤Ä¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤ÈÌÌÀÑ¤ÎÅÚÃÏ¤ò2³ä¤Ï°Â¤¯Çã¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸µÃ«»á¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
¤³¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¾å¡Ó¡Ù¤À¡£W·¿¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÆÈ¼«Àß·×¤ÇºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎµÒ¼¼¿ô¤ò¡¢À°·ÁÃÏ¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Àß·×ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿·úÊª¤À¡£
W·¿¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎµÒ¼¼¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¾å¡Ó¡Ù¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
µÒ¼¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤âÅ°Äì¤·¤¿·ÐÈñÀá¸º¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ï´ðËÜ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ¥·¥ó¥°¥ë9Ö¡Á¤À¡£9Ö¤ÏÎ¹´Û¶ÈË¡¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿ºÇÄã¸Â¤Î¹¤µ¡£
¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤òÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µÃ«»á¤Ï¡ÖµÒ¼¼¤ò1.2ÇÜ¡¢1.3ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ã±²Á¤ò¹â¤¯¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤È¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ÐºÇÄã¸Â¤Î¹¤µ¤ò½å¼é¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÇºÇÂç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥¢¥Ñ¤ÏÂ¾¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÈæ¤Ù¡¢1ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ9Ö¤Î¥·¥ó¥°¥ëµÒ¼¼¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä¤ò
¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ëÍø±×¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¶È¼ï¤À¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¤À¤¬¸µÃ«»á¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤¬²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¸ÜµÒËþÂ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¦¡£
¸Â¤é¤ì¤¿ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÁØ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÒ¼¼¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡ÒÀõÁð Â¢Á°±ØÁ°¡Ó¡Ù¡£ÅÔ±ÄÀõÁðÀþÂ¢Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë·ú¤Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÄó¶¡¡Ë
ºï¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤Ã¤Æ¹â¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò½¼¼Â¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤à¡£¤½¤³¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö52´üÏ¢Â³¹õ»ú¡×¤Ï¼Â¸½¤·¡¢600¿Í¤È¤¤¤¦ÆâÄê¼Ô³ÍÆÀ¤â¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä¡£¤¹¤Ç¤ËÁÏ¶È¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò²á¤®¤¿¥¢¥Ñ¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÈ¾À¤µª¤â³Î¼Â¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¼¡²óºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÊÏ¢ºÜ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë