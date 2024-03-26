½®ÌÚ°ìÉ×¡Ö2Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÂ©»Ò¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡×¡¿¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£ÂÐÃÌ¡Ê3¡Ë
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤µ¤Ã¤30Âå40Âå¤°¤é¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½®ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î³Ì¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ß¤Î¤è¤¦¤ËÃ¦Èé¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¾å¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡Îã¤¨¤Ð²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
½®ÌÚ¡¡²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤ß¤¿¤¤¤ËÃÏ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¥À¥á¤Ç¡£ËÜÌ¾¤Î¾åÅÄÀ®¹¬¤È½®ÌÚ°ìÉ×¤ÎÀ£Ë¡¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¾åÅÄÀ®¹¬¤Î¼ó¤¬¹Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È¾Ê¬ÂÎ¤¬¤·¤Ó¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£20Âå¤Î¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤é»Å»ö¤òÅê¤²½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
½®ÌÚ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤¢¤¢¡Å¡Å¡£
½®ÌÚ¡¡¤â¤¦¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì²ºÞ¡Ê¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¡Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÌ²ºÞ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½èÊý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤ÇäÌô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¤¤â¤Î¤ò°û¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢30ºÐ¤«¤é45ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÂ¤«¤±15Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÉü³è¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
½®ÌÚ¡¡¤¢¤ì¤Ï40¤°¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Õ¤È¡Ö¾¦ÇäÂØ¤¨¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀèÄ¹¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤¦²ÈÄí¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Ä¹ÃË¤â¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¥Þ¥º¤¤¤è¡¢¤³¤ì¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢47ºÐ¤Ç30¼þÇ¯¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤Ê¤È¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
½®ÌÚ¡¡¤½¤Î»þ¡¢¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤Ê¤Î¤ËÂÎ½Å52¥¥í¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢47ºÐ¤Î30¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¤½¤¦¤«¡£Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½®ÌÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤â´î¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
½®ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Â©»Ò¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ëÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¥É¥é¥¯¥¨¤«²¿¤«¤¬½Ð¤¿º¢¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¾®4¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯º¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½®ÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¢ÄÂÂß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢²¶¤Ï¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÈà¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤º¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬ÃË¤Î¸ýÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤Ê¡×¤È¡£¡Ö2Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡¡Ö¤¹¤°ºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤À¤È¡¢¥¦¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
½®ÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢²¶¤Î»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¤À¤Ã¤¿¤é2Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£Ãæ³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤ÏÉ¬¤º¤ªÁ°¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤¹¡×¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ú¶â¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É°ì¸®²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Èà¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¤½¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌóÂ«¤¬¼é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ê¡¼¡¡³Ê¹¥¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Ê¡£
½®ÌÚ¡¡¤½¤ì¤«¤é47ºÐ¤Î»þ¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ä¶Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥²¥¹¥È¡§½®ÌÚ°ìÉ×¡Ê¤Õ¤Ê¤¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1944Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£1963Ç¯¡¢¡Ö¹â¹»»°Ç¯À¸¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Îß·×230ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£Æ±Ç¯¡¢¡ÖÂè5²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¡Ö³Ø±à¹¾ì¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢À¾¶¿µ±É§¡¢¶¶¹¬É×¤È¶¦¤Ëü¥¸æ»°²Èü¥¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸»µÁ·Ð¡×¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡¢¡ÖÁ¬·ÁÊ¿¼¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£Á¬·ÁÊ¿¼¡¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁ¬·ÁÊ¿¼¡¡×¤âÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£2022Ç¯¤Ë·ÝÇ½À¸³è60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤âÇ¯´Ö¥Ä¥¢¡¼¤äºÂÄ¹¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö½®ÌÚ°ìÉ×¥³¥ó¥µ¡¼¥È2024¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¡£¡Ö½®ÌÚ°ìÉ×¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2023¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2023Ç¯11·î16Æü Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥àA¡×DVD¡õCDÈ¯ÇäÃæ¡£