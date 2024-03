山崎育三郎が明日3月27日に配信リリースする新曲「LIKE、重ねていく」で、幾田りらとのデュエットが実現することが明らかとなった。アルバム『The Handsome』の情報発表後、明かされていなかったシークレット・ヴォーカルが遂に解禁。なお、同日20:00にミュージックビデオも公開されるということ。本楽曲は清 竜人がプロデュース。山崎育三郎と幾田りらの甘い声のグラデーションで「LIKE」と口ずさみたくなるPOPなサウンドに仕上がっており、大人の恋模様を描いたラブソングだという。このコラボレーションは、山崎育三郎がMCを務める番組「おしゃれクリップ」に幾田りらが出演したことをきっかけに実現した。

ミュージックビデオは、今アルバムの総合プロデュースを務める根本宗子が先行公開中の「神に生かされた俺」に続いて監督を担い、舞踊家の山之口理香子氏を迎え、ワンカットシーンで撮影。物語のヒロインとの恋模様を描いた苦くて、痛くて、消えない愛を綴った歌詞とサウンドをダンスで表現したスタイリッシュな映像に仕上がっているということだ。先行配信を記念して「LIKE、重ねていく feat.幾田りら」楽曲シェアキャンペーンも開催され、参加すると抽選で6名にMV撮影時の直筆サイン入りチェキがプレゼントされる。◆ ◆ ◆【山崎育三郎コメント】今回、アルバムの楽曲「LIKE、重ねていく」で幾田りらさんとコラボさせていただき大変嬉しく思っています。きっかけとなったのが、幾田りらさんのお母様が幾田りらさんを連れてコンサートに遊びに来てくださっていたところから始まって、お母様が私のことをちょっと好きでいてくれたことからデュエットが始まりました。この楽曲は、私が演じるハンサムという結婚詐欺師がずっと大好きだった幼馴染とのラブソングを歌ったデュエットソングになっています。山崎育三郎と幾田りらさんとの「いくいくコンビ」の楽曲、是非楽しんで聴いてください!

【幾田りらコメント】この度、山崎育三郎さんの新しいアルバムに収録されている「LIKE、重ねていく」という楽曲で参加させていただきました。凄く大人な雰囲気が漂うラブソングになっていて、もともと私の母が、山崎育三郎さんの大ファンで、一緒に母に誘われてLIVEを観戦させていただいたりするくらい家族で大好きで、今回一緒に共演できて嬉しく思いますし、ラブソングという素敵な形で歌声を添えることができて光栄に思っています。

アルバム『The Handsome』



2024年4月24日(水)リリース『The Handsome』<パッケージ形態>■通常盤(CDのみ) 3,000円+税 AICL-4565■初回生産限定盤(CD+Blu-ray)三方背仕様 7,000円+税 AICL-4563〜4564「神に生かされた俺」先行配信中https://smar.lnk.to/o3ggKB<CD収録曲> ※全10曲収録01:神に生かされた俺作詞:オカモトショウ、根本宗子作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ編曲:OKAMOTO’S02:Witch GAME作詞:マハラージャン・根本宗子作曲・編曲:マハラージャン03:Handsome Voice1台詞:根本宗子04:メロディの続きを作詞:吉澤嘉代子、根本宗子作曲:吉澤嘉代子編曲:清 竜人05:Land of covenant作詞:オカモトショウ、根本宗子作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ編曲:OKAMOTO’S06:dammit作詞・作曲・編曲:清 竜人07:光のない方へ作詞・作曲:大森靖子編曲:sugarbeans08:Handsome Voice2台詞:根本宗子09:LIKE、重ねていく feat.幾田りら作詞・作曲・編曲:清 竜人10:Handsome boy作詞・作曲・編曲:清 竜人台詞:根本宗子<Blu-ray収録内容>『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 -』01.星から降る金02.愛と死の輪舞03.⾜もとが揺れるとき "WHEN YOUR FEET DON'T TOUCH THE GROUND"04.ネバーランド "NEVERLAND"05.世界が終わる夜のように06.美女と野獣07.ひそかな夢08.栄冠は君に輝く09.誰が為10.エンベロープ11.にじ12.千年トラベラー13.僕のヒロインになってくれませんか?14.I LAND15.On Your Side16.君に伝えたいこと「神に生かされた俺」Music Video メイキング映像「LIKE、重ねていく」Music Video メイキング映像【CD予約特典】対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。※特典内容は変更になる場合がございます。※特典は無くなり次第終了となります。<特典対象ショップ>●Amazon.co.jp:メガジャケ※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。●楽天ブックス:アクリルキーホルダー●セブンネットショッピング:巾着●TSUTAYA:2L版生写真▼店舗予約はコチラhttps://smar.lnk.to/WN9tmX