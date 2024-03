ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中のゴージャスな刺繍が目をひく、ディズニーデザイン「刺繍ブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍ブルゾン」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:9,290円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ドットボタン留め、左右ポケット

裏地付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『くまのプーさん』デザインの刺繍ブルゾン。

アンティークゴールド色のボタンを使用し、襟や袖口、裾の3本ラインがアクセントになっています!

ゆったりサイズでニットなどの上にも着やすいのがうれしいポイント◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それから後ろ姿がインパクト大☆

「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」、「オウル」、「ラビット」の刺繍が施されています。

中央にも刺繍があしらわれ、まるで絵本のようなテイストなのもかわいい。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」たちそれぞれの表情やポーズにも注目!

個性豊かな100エーカーの森の仲間たちの姿に癒されます。

<素材アップ>

身生地はやわらかなミニ裏毛素材で、刺繍の華やかさはもちろん着心地の良さも抜群です。

そしてすべりのよい裏地付きなのもうれしい。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ワンピースなどのスカートスタイルから、パンツにも合わせやすいデザインで重宝しそう!

ガーリーにもスタイリッシュに着こなせます。

お友達とお揃いで着ても可愛い。

背中のゴージャスな刺繍が目をひく、ディズニーデザイン「刺繍ブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 背中に100エーカーの森の仲間たちが大集合!ベルメゾン ディズニー「刺繍ブルゾン」 appeared first on Dtimes.