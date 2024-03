ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、美しい毛筆書体を簡単に押すことができる、ディズニーデザイン「きれいな文字で便利なネームスタンプ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「きれいな文字で便利なネームスタンプ」

© Disney

価格:7,323円(税込)

仕様:ネームスタンプ+住所スタンプ

本体サイズ:【ネームスタンプ】約7×2×5(高さ)cm、【住所スタンプ】約6.2×6.2×2(最大長さ)cm

主材:【ネームスタンプ】アクリル樹脂、【住所スタンプ】ABS樹脂、APR樹脂

付属品:スタンプ台、収納ケース

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品のお届けはお申し込み後約3〜4週間。

コロンとしたフォルムにクリア素材が可愛い、ミッキーモチーフデザインのネームスタンプ。

3つのミッキーモチーフのまわりには、ピンク色のお花がたっぷりとあしらわれ華やかさもあります!

そして、美しい筆文字書体の名前を押せるので毛筆が苦手な方でも安心です。

© Disney

ネームスタンプは祝儀袋などでお名前を入れる際に重宝しそう◎

行書体で「姓」・「名」のみ、もしくは「フルネーム」で最大文字数は1行で漢字・ひらがな・カタカナ10文字まで設定が可能です。

© Disney

便利な住所スタンプもセットに。

住所スタンプは楷書体で1行での最大文字数は20文字まで。(21文字以上は2行になります。)

© Disney

スタンプ台もセットになった収納ケース付きなので管理もしやすく、使い勝手も抜群!

慶事用にはもちろん、お手紙やプレゼントを贈る際など様々なシーンで大活躍します。

ネームスタンプにあしらわれたミッキーモチーフにほっこり。

美しい毛筆書体を簡単に押すことができる、ディズニーデザイン「きれいな文字で便利なネームスタンプ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

