２６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
２１：３０　米・耐久財受注
２２：００　米・住宅価格指数
２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＮａＩＴＯ<7624>
※東証グロース上場：Ｌ　ｉｓ　Ｂ<145A>，ソラコム<147A>，ハッチ・ワーク<148A>，ＪＳＨ<150A>

出所：MINKABU PRESS