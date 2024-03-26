・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．９５ドル（＋１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２１７６．４ドル（＋１６．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４７４．５セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５５．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３７．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２０９．２５セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８８．９４（＋３．１８）

出所：MINKABU PRESS