２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．９５ドル（＋１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１７６．４ドル（＋１６．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７４．５セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．２５セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．９４（＋３．１８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．９５ドル（＋１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１７６．４ドル（＋１６．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７４．５セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５５．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．２５セント（＋１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．９４（＋３．１８）
出所：MINKABU PRESS