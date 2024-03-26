【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想　-27.0　前回　-29.0（Gfk消費者信頼感)

【香港】
貿易収支（2月）17:30
予想　30.5億香港ドル　前回　36.0億香港ドル（貿易収支)

【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想　0.8%　前回　-6.2%（前月比)　
予想　0.4%　前回　-0.4%（輸送除くコア・前月比)

住宅価格指数（1月）22:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想　6.5%　前回　6.13%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想　-4.0　前回　-5.0（リッチモンド連銀製造業指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想　106.9　前回　106.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります