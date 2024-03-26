本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 -27.0 前回 -29.0（Gfk消費者信頼感)
【香港】
貿易収支（2月）17:30
予想 30.5億香港ドル 前回 36.0億香港ドル（貿易収支)
【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想 0.8% 前回 -6.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.4%（輸送除くコア・前月比)
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 6.5% 前回 6.13%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -4.0 前回 -5.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 106.9 前回 106.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00
予想 -27.0 前回 -29.0（Gfk消費者信頼感)
【香港】
貿易収支（2月）17:30
予想 30.5億香港ドル 前回 36.0億香港ドル（貿易収支)
【米国】
耐久財受注（速報値）（2月）21:30
予想 0.8% 前回 -6.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.4%（輸送除くコア・前月比)
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 6.5% 前回 6.13%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -4.0 前回 -5.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 106.9 前回 106.7（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります