　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の4万180円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41564.63円　　ボリンジャーバンド3σ
40828.29円　　ボリンジャーバンド2σ
40414.12円　　25日日経平均株価現物終値
40236.00円　　5日移動平均
40180.00円　　26日夜間取引終値
40091.94円　　ボリンジャーバンド1σ
39495.00円　　一目均衡表・転換線
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39355.60円　　25日移動平均
38619.26円　　ボリンジャーバンド-1σ
37882.91円　　ボリンジャーバンド2σ
37146.57円　　ボリンジャーバンド3σ
36995.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36344.27円　　75日移動平均
35470.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33893.95円　　200日移動平均


株探ニュース