日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の4万180円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41564.63円 ボリンジャーバンド3σ
40828.29円 ボリンジャーバンド2σ
40414.12円 25日日経平均株価現物終値
40236.00円 5日移動平均
40180.00円 26日夜間取引終値
40091.94円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39355.60円 25日移動平均
38619.26円 ボリンジャーバンド-1σ
37882.91円 ボリンジャーバンド2σ
37146.57円 ボリンジャーバンド3σ
36995.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36344.27円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33893.95円 200日移動平均
株探ニュース
41564.63円 ボリンジャーバンド3σ
40828.29円 ボリンジャーバンド2σ
40414.12円 25日日経平均株価現物終値
40236.00円 5日移動平均
40180.00円 26日夜間取引終値
40091.94円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39355.60円 25日移動平均
38619.26円 ボリンジャーバンド-1σ
37882.91円 ボリンジャーバンド2σ
37146.57円 ボリンジャーバンド3σ
36995.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36344.27円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33893.95円 200日移動平均
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