¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜ¤¬¤Ä¤«¤ó¤À»ÙÇÛ²¼¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×»þ´ü¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡°éÀ®4Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÆü°ìÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±¤¸¤¯»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©½Ð¿È¡£µþÅÔ³°ÂçÀ¾¹â¤«¤é¶ðÂç¤ò·Ð¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï2·³¤Ç17ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤ÎÅðÎÝ²¦¡£¤¿¤ÀºòÇ¯¤ÏÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢ÂåÁö¤Ê¤É¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀîÂ¼¡¢ÃçÅÄ¤ÏÂÇÀÊ¿ô¤¬200¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬½ïÊý¤Ï68¡£¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤¿¸å¤ÎºòÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÃû¤·¤Ï¡¢ºò½©¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡£1·³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢Îý½¬¤Ç»î¤·¤Æ´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ·ÀÌó¡£¡Öº£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2¿Í¤È¤È¤â¤ËAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤ò´°Áö¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä3Ê¬3ÎÒ¤òµÏ¿¡£¡Ö¾ï¤Ë2¿Í¤¬¡Ê»ÙÇÛ²¼¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¼«Á³¤È¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¤á¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£127¤«¤é57¤ËÇØÈÖ¹æ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë