ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï²¿¤«¤ËÅÒ¤±¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÁ÷¶â¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¡Ä½é¤á¤Æ¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·Ð°Þ¸ì¤ë
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡¢¸åÆ£¹áÂå¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÄÌÌõ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê£³£¹¡Ë¤Î°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£²£µÆü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶ÆüÄ«¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÈà¡Ê¿å¸¶»á¡Ë¤¬ËÍ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¥¦¥½¤òÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï²¿¤«¤ËÅÒ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÒ¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÍê¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÃ¯¤«¤ËÁ÷¶â¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿ôÆüÁ°¤Þ¤ÇÈà¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¿å¸¶»á¤ÎÅÒÇî¤ä¼Ú¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«ËëÀï¸å¤ËµåÃÄ´´Éô¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤¬µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ÅÁã¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ëµ¼ÔÃÄ¤ò½¸¤á¤Æ¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯°ãË¡¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒ¤±¶È¼Ô¡Ë¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¥Ü¥¦¥ä¡¼»áÂ¦¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬ÅÅ¿®Á÷¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±½£¤Ç¤ÏÅÒÇî¤¬¸·³Ê¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï²ò¸ÛÁ°Æü¤Î£±£¹Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Î¼èºà¤Ë¡¢£²£°£²£±Ç¯¤«¤é¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤òÁê¼ê¤ËÌîµå°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¼Ú¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤òÍê¤ó¤À¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È£²¿Í¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¸ýºÂ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Þ¤Ç£¸¡Á£¹²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ£µ£°Ëü¥É¥ë¤º¤ÄÁ÷¶â¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï£²£°Æü¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤ÎºÆ¼èºà¤ËÀâÌÀ¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅÒÇî¤ä¼Ú¶â¡¢ÊÖºÑÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖæÆÊ¿¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀàÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ë¤¢¤¿¤ëÊÆÆâ¹ñºÐÆþÄ£¡Ê£É£Ò£Ó¡ËÈÈºáÁÜººÉô¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤È¿å¸¶»á¤ÎÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍÆµ¿¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£µÆü¤ÎºÆ¼èºà¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£