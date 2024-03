¹¾¸ÍÁ°¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÈþÌ£¤Ê¤ë¥¿¥Ã¥°¡ª ÏÃÂê¤Î¡ÈÊÑ¥¿¥¤¼÷»Ê¡É¤¬¹Â¤Î¸ý¤«¤é¸×¥ÎÌç¤Ø

食べロググルメ著名人の川井潤さんがおすすめする新店は、唯一無二の寿司店。溝の口から虎ノ門に移転し、さらにパワーアップした!

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993年〜99年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

溝の口の人気寿司店が移転してさらにパワーアップ!

鮮やかな発色の空間は妖艶な個性を放つが「鮨 すがひさ」ならむしろふさわしい。窓の向こうには東京タワーを望む

誇張抜きで、おそらくどこにもない唯一無二のイノベーティブである。それは、江戸前寿司とタイ料理のフュージョンによる「鮨 すがひさ」のこと。“変タイ寿司”と話題を集めてきた同店が2024年1月、川崎・溝の口から東京・虎ノ門へ移転してきた。

ニッチに置かれた「鮨 すがひさ」の表札が目印

場所は、数々の注目店が集結した「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の4階。移転の経緯は、同日に開業した「鮨 おにかい×2」と親交があったため、隣に居を構えることに。なお、同館のフロア案内などには「鮨 すがひさ」の情報がなく、ある種隠れ家となっている。「鮨 おにかい×2」の隣、と覚えておこう。

川井さん

タイ料理のエッセンスを加えたユニークな寿司店が溝の口にあると評判になりはじめた時に初めて訪問。以前からある寿司という概念ではなく、新しいおいしさの世界を自由な発想と楽しさで体感させてくれる店だなと思った。

ユーモアと創意あふれる店主の経歴とは?

店主は菅 正博(かん まさひろ)氏。大阪で生まれ育ち、北海道の酪農学園大学卒業後、青年海外協力隊としてパナマ共和国に2年間着任。帰国後は東京の大手レコード会社とリクルートに勤務し、32歳で川崎にあった有名タイレストラン「イムイェム」に弟子入り。4年間、タイ料理をみっちりと学ぶ。

菅店主は1979年生まれ。キツネのポーズでお稲荷さんを持つ、実にチャーミングで遊び心あふれる職人だ

ここまででもきわめてユニークな経歴だが、包丁使いから徹底的に料理の基礎を学びたいという思いで、短期集中の料理学校「飲食人大学」の寿司マイスター専科へ。そして受講後、東京にある海鮮居酒屋の料理長や、大阪「鮨 千陽」での修業などを経て、2017年に溝の口は久本神社の境内に「鮨 すがひさ」を開業した。

「当初は伝統的な江戸前寿司を提供していました。でもある日、数年来の常連さんから『タイ料理の要素を取り入れた寿司を食べてみたい』という無茶ぶりがあって、僕の方もやる気になっちゃったんですよ」と菅氏は笑う。後日、貸し切りのお試しで披露したところ大評判となり、やがて月に数回の「変タイ鮨コース」へと発展。その噂が口コミで広まっていった。

L字カウンター6席の空間で繰り広げられる、魅惑の“変タイ”スパイス劇場がここに

「タイ料理のエッセンスを用いて、寿司を再構築するイメージですね」と菅氏。酢飯と、タイのスパイスや調味料との調和をはかる。また、酢飯と寿司種の関係性を見つめ直し、新たな発想から美味へとつながる答えを導き出す――。ジョークとともに笑顔を振りまきながら、時に真剣な表情を見せる菅氏の中には、常に未知なる美食への探求心が渦巻いているに違いない。

「お客様が『あれ? なんだろうこの味は』って、一瞬頭が混乱するかもしれないのですが、その驚きをおいしく楽しんでいただけたらうれしいです」。さすがは“変タイ寿司”の作り手、自身も相当な変わり者である。

初体験の組み合わせに微笑みが止まらない!

「鮨 すがひさ」は平日ランチにウォークインで「エスニックちらし寿司」1,650円の提供もしているが、真骨頂はそれ以外の日時に供されるおまかせのコースだ。こちらは予約制で1人23,000円となり、創造性にあふれる多彩な料理を楽しめる。その一例を紹介しよう。まずは「グリーンカレー白子茶碗蒸し」。

グリーンカレー白子茶碗蒸し

本来用いる和風ダシの代わりに、グリーンカレーを使って卵と合わせている。中にはフグの白子を閉じ込めて、よりクリーミーなテクスチャーと濃厚なコクを演出。ベースのカレーはココナッツミルク、ナンプラー、青唐辛子、バイマックル、エシャロットなどを使った本格派で、まろやかな甘みと余韻の爽快な辛みがたまらない。

〆鯖の生春巻き

寿司の要素を分解し、組み立て直した一つの形が「〆鯖の生春巻き」。米をライスペーパー、酢をなますと〆サバで酢飯に見立て、新たな発想から米と魚を共演させた一品だ。なますはベトナムの方がポピュラーだがタイでも親しまれているうえ、日本の伝統料理でもある。

それもあって味に違和感はないが、ライスペーパーはもちもち、サバはしっとり、なますはシャキッとした多彩な食感が斬新で、ガリのような役目も。さらに大葉の爽やかなアクセントも秀逸で、こちらも驚かされるおいしさだ。そして続く「鮑」もやはり、普通のアワビではない。

鮑

身にオイスターソースを足して4時間ほど煮込み、その出汁に肝とレッドカレ―を加えソースとしてあしらう。赤唐辛子以外のスパイスはグリーンカレーとほぼ同じだが、配合が異なるのでまた違った味わいに。肉厚ながらやわらかい、贅沢なアワビを堪能したら、追い酢飯をオーダーしてカレーライスを楽しもう。

タイのウニ

「こちらはタイのウニなんです。珍しいですよね」と笑顔で見せてくれたのが、この箱ウニ。側面には「すがの生うに」と書いてあり、特注なのかを聞くと「箱はそうなりますね。味は実にタイらしいおいしさです。でもそれ以上の種明かしは、ご来店いただいてからのお楽しみということで」とのこと。なお、素材の味をダイレクトに楽しんでほしいという思いから、軍艦ではなく握りで提供しているそうだ。

川井さん

まるでクイズのように、とにかくこの寿司にはどんな素材を使っているのか?工夫がされているか?それをお客さん全員で考えることが楽しい。食のエンターテインメント性を感じさせてくれる。

どの品々にも新奇性と創意工夫が施され、おいしさと発見に笑みがこぼれる。“微笑みの国”として親しまれるタイ。そのお国柄まで表現する「鮨 すがひさ」、愛される理由がよくわかる。

握りに込められたオリジナリティーにも驚かされる

主役となる寿司にも当然のごとく驚きの仕掛けが随所に。なお、軸となる酢飯は江戸前の伝統にならった正統派。ササニシキの親世代に当たる、寿司米にも適した宮城県産のササシグレを使い、赤酢を混ぜた合わせ酢で仕上げる。

トムヤム車くん

握りで紹介したい逸品は、川井さんも大絶賛の「トムヤム車くん」。ルックスは車海老であるが、食べてみれば想像していた味と全く違い、菅氏が表現したい全貌が明らかに。その名称にあるように、魅惑的なおいしさで満たされる。

川井さん

車海老と酢飯の間にトムヤムのエキスを入れた一品が美味。これは毎回出てきてほしいスペシャリテ的存在。

しばしば世界三大スープに数えられるトムヤムクンだが、タイ語でトムは煮る、ヤムは混ぜる、クンは海老を指す。このレシピに従い、同店では海老の頭を中心にスープを取って煮詰め、レモングラスやカピ(オキアミの発酵調味料)などを混ぜて濃縮。この特製エキスを車海老と酢飯の間に忍ばせることで、不思議ながらも納得できる“変タイ寿司”に昇華している。

グリーンカレー稲荷

そして最後に紹介するのが「グリーンカレー稲荷」。古巣「イムイェム」で愛されたドライグリーンカレーを、稲荷寿司へと再構築した名物の一つだ。酢飯一粒の間に秘められたカレー風味のひき肉が醸し出す、甘辛くて酸っぱい刺激が弾け、余韻にはスパイスやパクチーの爽快感が駆け抜ける。

川井さん

毎回土産に買って帰る稲荷寿司。もちろん、これもタイ風でグリーンカレーが使われていてなんともおいしい。今回虎ノ門ヒルズに移転してこれもバージョンアップし、具材にカリカリの豚の皮が使われていて、旨みと食感の良さが以前より増している。

土産は1箱に8個入りで2,200円。また、ネット予約からは3種の稲荷が楽しめる「エスニック稲荷寿司詰め合わせ」を1,650円でテイクアウト販売している。こちらの味はグリーンカレー、ソムタム、ココナッツミルクとなり、火〜金の11:00〜15:00の受け取り限定だ。

看板

スパイスを駆使する「鮨 すがひさ」では、酒のラインアップも相応の濃醇旨口な個性派ぞろい。例えば「モンスーン」シリーズを有する滋賀の笑四季(えみしき)や、福井の雄・黒龍の貴醸酒など。また、ワインも日本やニューワールドを中心にそろえ、同店ならではのペアリングを提案している。不思議で面白い、ユニークな食体験を求めるなら、ぜひ足を運んでみてほしい。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆鮨 すがひさ住所 : 東京都港区虎ノ門2-7 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 4FTEL : 未開通

文:中山秀明、食べログマガジン編集部 撮影:菊池陽一郎

